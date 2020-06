Balingen Medizinischer Notfall in der Quarantäne

Die Scherbe hatte einen Finger komplett durchbohrt und zwei weitere geritzt. Er erledigte die Erstversorgung, provisorisch. Ich rief die Leitstelle an. Unter normalen Umständen hätte ich mir ein Handtuch um die rechte Hand gewickelt und wäre in die Chirurgie nach Albstadt gefahren. Aber: in Quarantäne zu sein ist nicht normal. Zumal mein Mann mich ja nicht hätte fahren dürfen. Covid-Hausarrest und so.

Dem netten Mann am Telefon schilderte ich meine Lage. Corona. Quarantäne. Ja, negativer Test. Trotzdem ein langes, langes Zögern und dann der Verweis an den Hausarzt. Die Sprechstundenhilfe weiß auch nicht, was zu tun ist. Sie verspricht, den Doktor abzupassen zwischen zwei Behandlungen. Kurz darauf ruft sie zurück. Ich solle mich an eine chirurgische Praxis wenden. Zwei gibt es in Balingen. Beide haben längst Feierabend. Mein Mann tackert die Wunden mit Pflastern so zusammen, dass ich über die Nacht komme.

Am nächsten Morgen blutet es noch immer. Und ein Finger ist dick, heiß, blau. Entzündet. Da muss ein Arzt dran. Wie aber komme ich ohne die angedrohten zwei Jahre Haft oder eine saftige Geldbuße in die Notaufnahme, wenn ich dort einfach so und damit gesetzeswidrig hinfahre?

Bei der Coronahotline des Landratsamtes werde ich an das Gesundheitsamt verwiesen. Ich rufe in Hechingen an. Mehrfach. Alle Leitungen sind ständig belegt. Irgendwann habe ich jemanden am Apparat, schildere ihm mein Dilemma. Der Mann sagt mir wörtlich: "Da setze ich jetzt eine Priorität. Ihre Finger brauchen Sie noch." Ich könnte ihm um den Hals fallen und folge seinen Anweisungen.

Das nächste Telefonat muss an die örtliche Polizeibehörde gehen. Die müssen mir erlauben, auf direktem Weg nach Ebingen und zurück zu fahren. Alleine. Meine Finger pochen und bluten. Von der Behörde erfahre ich, dass ich vorab in Albstadt Bescheid geben muss. Von der Klinikzentrale werde ich ins Akkreditierungszelt verbunden. Seit acht Uhr hänge ich mit Schmerzen am Telefon. Gegen 11 Uhr kann ich los und soll mich bei der Security melden. "Wir winken Sie dann direkt durch", heißt es.

Als ich die Notaufnahme erreiche, melde ich mich wie verabredet im Zelt. Die Mitarbeiterin nickt, bindet mir ein Armband mit der Aufschrift "Patient" um und schickt mich ins Gebäude. Ich muss mich an der Rezeption melden. Auch dort wird mir gesagt, dass ich wegen der Quarantäne an anderen Patienten vorbeigeleitet würde.

Ich gehe zur Anmeldung der Notaufnahme. Vor mir ist ein Arbeiter dran. Er kann kaum auftreten, gibt seine Daten durch. Ich warte mit gefühlten zehn Metern Abstand. Unter der Maske wird es langsam unerträglich heiß. Mein Vordermann braucht zwanzig Minuten, bis die Mitarbeiterin alle Daten hat. Der Angestellte einer Reinigungsfirma versteht kaum Deutsch. Ich will ihm helfen. Aber das darf ich ja nicht.

Nach einer gefühlten Ewigkeit bin ich dran. Das Wort "Quarantäne" und alle Erklärungen prallen an der Dame ab. Ich werde in den Wartebereich verwiesen. In dem sind, zu meinem großen Erstaunen, die festgeschraubten Sitze noch genau so aufgestellt, wie ich sie von früheren Aufenthalten kenne. Abstand? Fehlanzeige bei fast 20 Patienten. Ich warte. Eine Stunde. Zwei. Dann werde ich aufgerufen.

Endlich zum Arzt – nach einer halben Ewigkeit

Wieder schildere ich meine Lage. "Welcher Test war negativ?", werde ich angeblafft. Der aus dem Testzentrum, antworte ich. Ob ich das schriftlich hätte? Nein, es gab einen Anruf vom Landratsamt. "Und der zweite Test? Man muss zwei Mal testen!", werde ich im Militärston belehrt. Meine Finger pochen. Ich werde hinaus-, ja, nicht gebeten, fast -geworfen.

Ich warte weiter und weiter. Nach einer halben Ewigkeit darf ich einen Arzt sehen. Der ist tiefenentspannt und kann ob seiner Kollegen nur die Augen verdrehen. Meine Wunden allerdings verarztet er. Ein Finger grätscht knapp an einer Blutvergiftung vorbei. Er holt mit dem Skalpell Glassplitter heraus. Seine Assistentin hat Humor und flicht aus den Verbänden einen Zopf aus Mullbinden. Die Tapes, die statt Fäden zum Verschließen der Wunden verwendet wurden, habe ich übrigens selbst entfernt. Obwohl die Quarantäne längst vorbei ist. Aber darauf, wie aussätzig behandelt zu werden, habe ich keine Lust mehr.

Was vielleicht auch daran liegt, was meinem Vater passiert ist. Er lag auf Station sieben. Der Corona-Station. Zehn Tage lang wurde er nicht gewaschen. Zehn Tage lang wechselte niemand seine Bettwäsche. Zehn Tage lang wurde ihm eine Sprudelkiste quasi ins Zimmer geschubst, Selbstbedienung nach Pneumothorax.

Corona stellt alles auf den Kopf. Meine Finger habe ich noch. Den Glauben in die Menschheit allerdings ein bisschen verloren.