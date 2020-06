Balingen Endlich wieder "Film ab" nach Corona-Zwangspause im Bali-Kino

Die Verleiher seien vorsichtig und sehr zurückhaltend, sagt Müller. Neue Filme sollen nicht "verheizt" werden: Kinos dürfen zwar wieder öffnen, aber noch lange nicht die Zahl der Besucher einlassen wie noch vor Corona. Prominentes Beispiel für die Zurückhaltung der Verleiher ist der neue "James Bond", dessen Kinostart wie der vieler anderer Produktionen verschoben wurde.

Gleichwohl gebe es auf dem Filmmarkt auch Lichtblicke, sagt Müller: Für Juli etwa seien mehrere neue Produktionen angekündigt. Ob sie tatsächlich zu sehen sein werden, das sei nun eine spannende Frage und hänge vom weiteren Verlauf der Pandemie sowie den damit einhergehenden Beschränkungen ab – und dem Zuspruch der Filmfans: Mindestens 10.000 kamen laut Müller vor Corona Monat für Monat ins Bali-Kino.

Betreiber hat Hygienekonzept erarbeitet

Die Zeit der Schließung hat Müller genutzt, um das Balinger Kino in Schuss zu halten. Man habe viel geputzt und geschraubt, sagt Müller – und vor allem darauf gewartet, wieder öffnen zu dürfen.

Für den Neustart hat der Betreiber zudem ein Hygienekonzept erarbeitet. Die Filmzeiten sind demnach so konzipiert, dass im Eingangsbereich kein Gedränge entsteht. Kinobesucher müssen beim Betreten des Hauses Mundschutz tragen; abnehmen dürfen sie ihn erst dann, wenn sie es sich im Kinosessel gemütlich gemacht haben.

Die Zahl der Plätze ist wegen der Abstandsregeln begrenzt: In den größten Saal dürfen nur 60 Besucher, in die anderen jeweils zwischen 20 und 30. Apfelschorle, Popcorn, Süßigkeiten – die obligatorische übliche Filmverpflegung also – wird es wie üblich geben.

Vorerst nur von Donnerstag bis Sonntag

Hans Müller freut sich auf den Neustart, gleichwohl ist er vorsichtig-zurückhaltend. Vorerst nur für vier Tage, bis Sonntag, hat er das Programm zusammengestellt. Nach dem Wochenende werde er prüfen, ob das Bali-Kino auch in der Woche darauf wieder öffnet.