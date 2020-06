Balingen "Drive-In live": Verhaltene Bilanz von Veranstalter

Überrascht hat ihn, dass die Besucher teilweise bis aus dem Stuttgarter Raum angereist seien, während an manchen Abenden so gut wie kein Zuschauer aus Balingen dagewesen sei. Dies hätte die Auswertung der digitalen Reservierungen ergeben. "Dabei beschweren sich die Leute immer, in Balingen sei nichts los", sagt Michl.

Überrascht hat ihn auch, dass der Abend, auf den sie am meisten gesetzt hätten - nämlich der Schlagerabend mit Oliver Thomas und den Schwestern von 3 mal 1 - mangels Kartennachfrage abgesagt werden musste. "Dabei haben 3 mal 1 in Bisingen einen eigenen Fanclub", wundert er sich. Denn der Grundgedanke der Veranstaltung sei gewesen, die regionale Kulturszene zu wundern.

Enttäuscht von der Stadtverwaltung

Etwas enttäuscht ist er von der Stadtverwaltung, von der sie keine große Unterstützung erhalten hätten. "Keiner hat gefragt, ob wir was brauchen", sagt Michl. Lediglich mit der Stadthalle seien sie im Austausch gewesen. Außerdem sei Michl den Sponsoren sehr dankbar.

Mit dem Geleisteten zeigt sich Mark Michl "sehr zufrieden", doch "vielleicht waren unserer Erwartungen zu hoch". Jetzt will das Team noch ein paar Eckdaten besprechen und dann entscheiden ob es eine Wiederauflage geben soll. "Wir überlegen, ob wir was nachschieben, in anderer Form. Aber das ist alles sehr vage", sagt er dazu.

Die "Drive-In live"-Kulturreihe auf dem Balinger Eishallenparkplatz: "Caro & Friends" am Donnerstag, 18. Juni sowie "The Gatling Guns" am Samstag, 20. Juni, jeweils um 21 Uhr. Die Einfahrt ist ab 20 Uhr möglich.