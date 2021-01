Balingen Der Gradmesser ist ein hundertjähriges Hochwasser

Die Kosten für die Mauer werden mit rund 1,1 Millionen Euro veranschlagt. Das Land Baden-Württemberg übernimmt 70 Prozent der Ausgaben für den Hochwasserschutz, also rund 565 000 Euro. Es ist als Eigentümer des Gewässerbetts und Träger der Unterhaltungslast für die Eyach als Gewässer erster Ordnung per Gesetz dafür verantwortlich.

Zum Schutz der Gebäude und Außenbereiche in der Hindenburgstraße ist ebenfalls eine Mauer geplant, und zwar am Fahrbahnrand. Auch in diesem Fall ist die Höhe so bemessen, dass das Areal bis zu einem so genannten 100-jährigen Hochwasser gesichert ist.

Für den Bau der Mauer ist es notwendig, die Breite der Hindenburgstraße zu verringern und auch geringfügig zu verschieben, weshalb mit Grundstücksanliegern Gespräche geführt werden. Die Maßnahme umfasst auch die Erneuerung der Straße und der Leitungen. Das Vorhaben ist mit rund 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Vom Land fließen für den Hochwasserschutz rund 240 000 Euro an Fördergeldern.

Über die Umsetzung der beiden Maßnahmen entscheidet der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung.