Balingen Coronavirus: Mundschutz? Hilfe kommt aus Ostdorf

Notlage soll nicht ausgenutzt werden

Die beiden Falkenschuh Geschäftsführer Christian und Michael Schnake legen großen Wert darauf, dass dieses Zusatzgeschäft wirtschaftlich zwar hilfreich sei, man die momentane Notlage aber nicht ausnutzen werde, um überhöhte Preise zu verlangen. "Es wundert einen schon, was für Preise hier zum Teil aufgerufen werden, vor allem, wenn man weiß, wie die Produktionskosten für ein solches Produkt sind, selbst an einem Produktionsstandort wie Deutschland", so Christian Schnake.

Die von Texmarket gefertigten und über Falkenschuh Schnake erhältlichen Masken und Schlauchtücher seien wasch- und wiederverwendbar und würden ausschließlich aus europäischen, meist italienischen, hochfunktionellen Stoffen hergestellt. Nachschubprobleme gebe es bislang nicht, da Texmarket die Stoffe zum Teil selbst herstellt und von den wichtigsten Stoffen zudem einen Vorrat von mehreren Monaten vorhält.

Eines ist aber auch klar: bei diesen Produkten handele es sich nicht um medizinisch zertifizierte Produkte; sie könnten aber gleichwohl helfen, um Tröpfcheninfektionen entgegen zu wirken.

Aufgrund der hohen Produktionskapazität sind die Lieferzeiten gering. Aufträge bis 10 000 Teile werden innerhalb von drei bis fünf Arbeitstagen ausgeliefert. "Selbst 100 000 Teile würden wir in sieben Tagen produziert haben, ohne andere Aufträge hinten anstellen zu müssen", sagte Christian Schnake. Eine Warteliste oder Lieferverzögerungen gebe es bis dato nicht. Kleinere Mengen unter 500 Teilen werden vom Falkenschuh-Lager in Balingen-Ostdorf bedient. "Die Lage ist ernst und wir versuchen unseren Teil dazu bei zu tragen, um mit unseren Produkten schnell, flexibel und zu reellen Preisen helfen zu können", so Schnake.