Balingen Corona-Krise: So setzt Fitnessstudio Auflagen um

"Die wichtigste Maßgabe ist sicherlich die Abstandsregelung: wir müssen gewährleisten, dass von Teilnehmer zu Teilnehmer jeweils anderthalb Meter Abstand ist", fängt Katrin Priester, Inhaberin des Fitnessstudios "Move and Shine" in Balingen, an aufzuzählen. Um dieser Auflage gerecht zu werden, hat Priester zusammen mit ihrem Team Markierungen auf dem Boden im Kursraum sowie auf den Laufwegen in ihrem Studio angebracht. Während der Kurse hat jeder Teilnehmer somit einen für sich reservierten Bereich, in dem mit ausreichend Abstand zu den anderen Besuchern trainiert werden darf.

Keine Maskenpflicht beim Training