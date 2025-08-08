Bald Ganztagesschule: Die Nachfrage steigt – auch am Progymnasium Tailfingen

Am Tailfinger Schulzentrum Lammerberg wird 2026 die offene Ganztagesbetreuung eingeführt.
Am Schulzentrum Lammerberg – das vorläufig identisch mit dem Progymnasium Tailfingen (PGT) ist – entsteht mit Beginn des Schuljahres 2026/27 die siebte Albstädter Ganztagesschule, und zwar in offener Angebotsform. Die Schule hat, nachdem Elternbeirat, Gesamtlehrer- und Schulkonferenz ihr Einverständnis gegeben hatten, den entsprechenden Antrag gestellt und der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für die Ganztagesbetreuung gegeben.