Bald Ganztagesschule: Die Nachfrage steigt – auch am Progymnasium Tailfingen

Am Schulzentrum Lammerberg – das vorläufig identisch mit dem Progymnasium Tailfingen (PGT) ist – entsteht mit Beginn des Schuljahres 2026/27 die siebte Albstädter Ganztagesschule, und zwar in offener Angebotsform. Die Schule hat, nachdem Elternbeirat, Gesamtlehrer- und Schulkonferenz ihr Einverständnis gegeben hatten, den entsprechenden Antrag gestellt und der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für die Ganztagesbetreuung gegeben.

Diese wird in offener Form angeboten; das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler sie in Anspruch nehmen können, aber nicht müssen. Allerdings kommt sie nur zustande, wenn mindestens 20 pro Klassenstufe sich für drei oder vier Wochentage mit sieben Zeitstunden anmelden – die Mindestschülerzahl kann allerdings auch durch die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern erreicht werden, die nur an einem oder zwei Tagen Betreuung benötigen.

Das PGT hat im Vorfeld der Antragstellung den Bedarf in den Klassenstufen fünf bis sieben ermittelt; bei Prognosen für das übernächste Schuljahr wurde die Erfahrung zugrunde gelegt, dass die Nachfrage nach Ganztagesbetreuung seit Jahren kontinuierlich steigt – auch an weiterführenden Schulen. Naturgemäß ist er in Klassenstufe fünf besonders hoch und erreicht fast die 40 Prozent; in den Klassen sechs und sieben bleiben dann noch ein Drittel respektive Viertel der Schüler übrig. Die erforderliche Mindestschülerzahl wird auf jeden Fall erreicht.

Die Betreuung vor und nach dem Unterricht ist kostenpflichtig. Für die Bezahlung des Mensapersonals sowie der Aufsicht und Betreuung in der Mittagspause kommt die Stadt auf.

Allerdings fehlt da ein wichtiges Angebot

In der kurzen Debatte, welche dem Beschluss des Gemeinderats vorausging, wurde die Einführung der Ganztagsbetreuung am PGT allgemein begrüßt.

Ulrike Münster von den Freien Wählern erklärte, sie komme nicht zuletzt den schwächeren Schülern zugute; Marianne Roth von der SPD merkte allerdings an, das Angebot wäre noch attraktiver, wenn es am Lammerberg eine neue Sporthalle gäbe – bekanntlich hatte die Stadt deren Bau gegen große Widerstande aus dem Sanierungsprogramm des Schulzentrums Lammerberg gestrichen, um die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2024 nicht zu gefährden.