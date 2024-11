Die Praxisgemeinschaft Hausärzte am Spritzenhaus in Baiersbronn hatte schon effiziente digitale Lösungen insbesondere bei einer Terminvergabe während der Corona-Pandemie parat. Gemeinsam mit Partnern wurde ein Start-up-Unternehmen gegründet – mit dem Ziel, die Arbeit in Arztpraxen zu optimieren.