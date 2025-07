Baden-Württemberg: Später Sommerferien-Start? Das sagt Winfried Kretschmann

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann Foto: dpa/Marijan Murat Dass die Bayern und Baden-Württemberger so spät in die Sommerferien starten, regt andere Länder seit Jahren gehörig auf. Doch Ministerpräsident Kretschmann zeigt sich unnachgiebig.







Seit Jahren starten die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg und Bayern als bundesweit letzte in die Sommerferien. Daran soll sich aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auch nicht so schnell etwas ändern. Man sehe keinen Grund an den bis 2030 bereits festgelegten Ferienterminen etwas zu ändern, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart.