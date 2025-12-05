Baden-Württemberg: Schüler im Südwesten demonstrieren gegen Wehrdienstgesetz

Das neue Gesetz bringt Musterung und Fragenbogen zurück – und sorgt bei jungen Menschen für Aufruhr. Warum viele Schüler jetzt auf die Straße gehen und was sie befürchten.
Aus Protest gegen das im Bundestag beschlossene neue Wehrdienstgesetz sind auch in Baden-Württemberg Schülerinnen und Schüler auf die Straße gegangen. Im Rahmen eines bundesweiten Schülerstreiks protestierten sie unter anderem in Freiburg, Stuttgart und Heidelberg gegen die Einführung des freiwilligen Wehrdienstes sowie gegen mögliche Verpflichtungen, die in dem neuen Gesetz grundsätzlich möglich gemacht werden.