Baden in Winterlingen: Bürger bringen das Freibad auf Vordermann

In Winterlingen wollen die Bürger das eigene Freibad auf die Saison vorbereiten. Organisator Wolfgang Bitzer erklärt was geplant ist.
Noch kommt beim Blick nach draußen so absolut keine Freibadstimmung auf. Niedrige Temperaturen, graue Wolken, Nieselregen. Alles fühlt sich eher nach schmuddeligem Herbst an denn nach sommerlicher Badesaison. Doch was nicht ist, kann ja noch werden – und der April macht bekanntlich sowieso immer, was er will. Gut also, dass die nun angekündigte Aktion erst im Mai stattfindet: die Winterlinger wollen ihr Freibad dieses Jahr selbst startklar machen für die Saison.