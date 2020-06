Bad Wildbad Freibad Calmbach: Große Verluste befürchtet

Siehe auch: Welche Bäder öffnen, welche bleiben zu?

Zitat eines Gastes: "Wir haben bei Ihnen einen sehr schönen Nachmittag verbracht: eine überzeugende Umsetzung der Hygienevorschriften, mit der wir uns gut aufgehoben und sicher gefühlt haben. Ein super nettes Freibad-Team, das Optimismus und ein "Ja, wir schaffen das" verbreitet hat. Eine ruhige, lauschige Atmosphäre in einem Bad mit Flair, gute Luft und vor allem ein angenehmes Schwimmen auf den Bahnen! Und ich habe gesehen, wie sich die Leute gefreut haben: die Mütter mit Kindern am Planschbecken und die Älteren beim Sonnenbaden.

Wie wird die Badöffnung angenommen? Wie viele Besucher in den vergangenen Tagen (langes Wochenende) das Bad genutzt haben?

Seit der Baderöffnung wurden 556 Online-Tickets (Stand: Mittwochnachmittag) verkauft. Spitzenreiter war der sonnenreiche Freitagnachmittag mit 196 verkauften Tickets. An keinem der (halben) Tage wurde also die Höchstgrenze von 300 Badegästen erreicht. Das Wetter war aber ja auch nicht sonderlich gut, außer am Freitag.

Wie groß ist der Mehraufwand für das Personal? Brauchen Sie zusätzliches Personal? Übernimmt der Förderverein Aufgaben?

Unsere Schwimmmeister und Rettungskräfte haben natürlich einen höheren Aufwand. Es ist eine erhöhte Aufmerksamkeit notwendig, außerdem musste das Hygienekonzept erstellt und umgesetzt werden. Auch dieses gilt es zu überwachen. Zusätzliche Aufwendungen entstehen für das Reinigen. Unsere beiden Schwimmmeister, also das Stammpersonal, war zum Teil bereits Anfang des Jahres im Einsatz, um das Freibad auszuwintern. Dort war ja noch nicht absehbar, ob und wann das Bad wieder öffnen kann. Wir wollten aber in jedem Falle vorbereitet sein. Zusätzlich benötigen wir für den Badebetrieb in jedem Jahr Saisonkräfte, die als Rettungsschwimmer unterstützen. Diese wurden aber erst mit der Eröffnung des Bades eingestellt, sodass wir im Vergleich zum Vorjahr auch Kosten sparen. Der Förderverein unterstützte uns wie jedes Jahr mit Pflege und Reparaturarbeiten rund um das Bad. Dafür sind wir sehr dankbar.

Mit welchen Mehrkosten rechnen Sie? Mit welchem Abmangel hat das Freibad für 2020 geplant und mit was für einem Verlust rechnen Sie jetzt?

Laut unserem Haushaltsplan wird das Bad ein Defizit von 323.000 Euro verursachen. Die Größenordnung um die 300.000 Euro bewegt sich dabei seit dem Jahr 2018 im normalen Rahmen, seit wir das Wasser nicht mehr aus der Enz nehmen dürfen, sondern Trinkwasser verwenden müssen. Davor waren es rund 100.000 Euro weniger. Wir gehen im Moment davon aus, dass wir den Kostenrahmen des Haushaltsplanes einhalten werden.

In Neuenbürg stimmte der Gemeinderat über die Freibadöffnung ab, weil dort mit immensen Mehrkosten gerechnet wird. Warum war das in Bad Wildbad nicht der Fall - aber es gab ja auch klare Signale von allen Fraktionen, das Freibad so schnell wie möglich zu öffnen?

Wir hatten ja keinen Beschluss, dass wir das Bad schließen, sondern mussten das behördlich aus Infektionsschutzgründen verfügen. Nachdem wir uns aus heutiger Sicht im Finanzrahmen des Haushaltsplanes bewegen, war ein Beschluss des Gremiums nicht notwendig. Wir hatten aber aus dem Gemeinderat auch keine Signale, dass wir das Bad nicht öffnen sollen. Ganz im Gegenteil: Wir waren uns alle einig, dass wir für unsere Bevölkerung und unsere Gäste dieses wichtige Angebot so schnell wie möglich wieder brauchen. Viele werden dieses Jahr Urlaub im eigenen Ländle machen, wir ermöglichen das in Bad Wildbad unter anderem mit einem attraktiven Waldfreibad. Mir persönlich geht es aber auch darum, in dieser ganzen Krise wieder Zuversicht zu verbreiten. Wir setzen um, was geht!