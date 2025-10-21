Bad Herrenalber Geheimnisse: Zum mysteriösen Steinkreis gesellt sich ein Steinquadrat – was steckt dahinter?

2024 wurde am Mayenberg von Bad Herrenalb ein Steinkreis entdeckt. Beweise, dass sich dort Menschen regelmäßig aufhielten, geben Antworten. Ganz gelöst ist das Rätsel noch nicht.
In unmittelbarer Nähe zum Steinkreis, etwa 30 Meter entfernt, fand der Heimatforscher Michael Arndt aus Bad Herrenalb ein steinernes Quadrat. Es ist aus behauenen Sandsteinen sauber gesetzt. Etwa 100 mal 100 Zentimeter misst das Quadrat außen, circa 80 mal 80 Zentimeter innen. Eine Grabung lüftete sein Geheimnis. Unter Laub und einer Schicht Erde wurde ein Horizont aus Ruß und Asche gefunden.