Babyglück in Lörrach: Warum die Drillings-Geburt am „Eli“ gleich doppelt besonders ist

Drillinge kamen am 3. Dezember im St. Elisabethen-Krankenhaus zur Welt. Ist das an sich schon ein seltenes Ereignis, so gibt es bei dieser Geburt noch eine weitere Besonderheit.
„Einen Fototermin zu verschlafen, ist für Neugeborene nicht ungewöhnlich – ihn gleich zu dritt zu verpassen hingegen schon. Genau das haben die Drillinge von Jyoti Nar und Naresh Kumar aus Weil am Rhein getan“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreiskliniken. Die drei kamen am 3. Dezember im Lörracher St. Elisabethen-Krankenhaus („Eli“) zur Welt kamen – in der 36. Schwangerschaftswoche, und damit kein bisschen zu früh, wie bei Mehrlingsgeburten ansonsten häufig der Fall.