Babyglück in Lörrach: Warum die Drillings-Geburt am „Eli“ gleich doppelt besonders ist

Drillinge kamen am 3. Dezember im St. Elisabethen-Krankenhaus zur Welt. Ist das an sich schon ein seltenes Ereignis, so gibt es bei dieser Geburt noch eine weitere Besonderheit.

„Einen Fototermin zu verschlafen, ist für Neugeborene nicht ungewöhnlich – ihn gleich zu dritt zu verpassen hingegen schon. Genau das haben die Drillinge von Jyoti Nar und Naresh Kumar aus Weil am Rhein getan“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreiskliniken. Die drei kamen am 3. Dezember im Lörracher St. Elisabethen-Krankenhaus („Eli“) zur Welt kamen – in der 36. Schwangerschaftswoche, und damit kein bisschen zu früh, wie bei Mehrlingsgeburten ansonsten häufig der Fall.

Kräftige Neugeborene Die drei Kinder Naunidh, Elahi und Rabab zählen mit jeweils über 2000 Gramm zu ausgesprochen kräftigen Drillingen – ein Umstand, der ihre Geburt zu etwas ganz Besonderem macht, wie die Klink berichtet.

150 Drillingsgeburten im Jahr

Denn Drillinge kommen in Deutschland nur rund 150 Mal pro Jahr zur Welt – und meist deutlich früher. „Als Geburtshelfer sind wir schon sehr froh, wenn eine Drillingsschwangerschaft bis zur 32. SSW andauert, erläutert Michael Bohlmann, Chefarzt des Zentrums für Gynäkologie und Geburtshilfe. „Dass diese Drillinge es bis zur 36. Woche geschafft haben, ist medizinisch wirklich bemerkenswert.“

Umfassende Betreuung

Bohlmann führt dies auf eine Kombination positiver Faktoren zurück: die vertrauensvolle Betreuung durch die niedergelassene Frauenärztin, die spezialisierte Sprechstunde mit engmaschiger Begleitung im „Eli“ sowie die umfassende Betreuung durch Oberärztin Vanessa Müller-Kähmann.

Gemeinsam im Familienzimmer

Auch Cecil Kannan, leitender Oberarzt des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin, zeigte sich beeindruckt vom Zustand der Neugeborenen: „Die Kinder machen das wirklich sehr gut und konnten dank ihrer guten Reife sogar bei den Eltern im Familienzimmer auf der Mutter-Kind-Station bleiben.“ Ein Umstand, der bei Drillingen wegen der oftmals früheren Geburten keineswegs selbstverständlich ist.

Eine seltene Serie

Die aktuelle Drillingsgeburt reiht sich in eine seltene Serie ein: Zuvor kamen am St. Elisabethen-Krankenhaus zuletzt im Sommer 2022 Drillinge zur Welt, davor im Jahr 2016. Es ist somit erst die dritte Drillingsgeburt in fast zehn Jahren. In diesem Jahr verzeichnet das „Eli“ bereits 31 Mehrlingsgeburten – zwei mehr als im Vorjahreszeitraum. „Und es sind noch einige in der Warteschleife“, so Bohlmann.