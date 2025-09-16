Baby stirbt in Waschmaschine: Mutter aus Albstadt bestreitet jeden Vorsatz

Vor dem Landgericht Hechingen muss sich seit Dienstag eine 35-jährige Frau aus Albstadt wegen Totschlags verantworten. Ihr wird vorgeworfen, ihr neugeborenes Baby umgebracht zu haben.

Der Anklageschrift zufolge hatte die 35-Jährige ihr Kind am Abend des 29. März dieses Jahres im Badezimmer ihrer Albstädter Wohnung zur Welt gebracht und das lebende Neugeborene danach, eingewickelt in ein Handtuch, in die Waschmaschine gesteckt. Dabei habe sie bewusst in Kauf genommen, dass ihr Lebensgefährte die Waschmaschine einschalten und das Kind zu Tode kommen könnte. Was dann tatsächlich geschah.

Der bloße Sachverhalt ist nicht zu bestreiten; die Angeklagte beschrieb ihn am ersten Verhandlungstag allerdings anders als die Staatsanwältin. Sie beteuert, dass sie bis zur Geburt des Kindes nichts von ihrer Schwangerschaft geahnt habe – sie habe ihre Regel bekommen, nicht auffällig zugenommen, keine anderen als die üblichen Beschwerden gehabt, gearbeitet, geschleppt und nicht zuletzt geraucht wie gewohnt. Erst am Tag vor der Niederkunft habe sie starke Bauchschmerzen gehabt, sie mit einer Darminfektion in Verbindung gebracht und deshalb eine an diesem Tag fällige Prüfung abgesagt. Am folgenden Tag sei sie am späten Nachmittag von einem Besuch bei ihrer Tante heimgekommen, habe danach gebadet und sich dann vor den Fernseher gesetzt, um die Sportschau anzusehen. Dort wurde sie erneut von krampfartigen Schmerzen im Unterleib – Wehen – überfallen und ließ abermals das Badewasser ein. Als sie in der Wanne lag, kam erst Blut – und dann das Kind.

Was geschah dann? Die Angeklagte versichert, das Baby, ein Junge, habe weder geschrien noch vernehmlich geatmet, sie habe es für tot gehalten und den vermeintlichen Leichnam in ein Handtuch gewickelt und in die Waschmaschine geschoben. Weshalb? Sie sei unter Schock gestanden und habe Angst gehabt. Angst wovor, fragte der vorsitzende Richter insistierend. Dass man ihr vorwerfen könnte, das Kind umgebracht zu haben.

Danach verbrachte sie eine halbe Ewigkeit im Bad. Irgendwann klopfte ihr Lebensgefährte, mit dem sie sich am Morgen gestritten und der sich ins Schlafzimmer zurückgezogen hatte, an die Badezimmertür und wollte wissen, was los sei. Sie bat ihn, ihr frische Unterwäsche hineinzureichen, ließ ihn aber nicht ein, und das so beharrlich, dass er erst ihren Bruder und dann ihre beste Freundin zu Hilfe rief.

Sanitäter und Notärztintippten auf eine Geburt

Die beiden kamen, redeten ihr gut zu und konnten sie dazu bewegen, aus dem Bad zu kommen. Da die Nachgeburt noch in ihrem Körper war, blutete sie stark und wurde immer schwächer, wollte aber nichts von einem Notruf wissen. Als sie zu kollabieren drohte, schlugen die anderen doch Alarm. Rettungssanitäter und Notärztin trafen hintereinander ein und tippten angesichts der Blutlachen und der totenbleichen Frau prompt auf eine Geburt. Doch die bestritt die 35-Jährige vehement; im übrigen war sie abweisend und wenig gesprächsbereit. Sie wurde ins Balinger Klinikum gebracht.

Schauplatz des Prozesses, der gestern begonnen hat, ist das Landgericht Hechingen. Foto: Marschal

Was dann geschah, mag man sich nicht ausmalen. Der ahnungslose Freund stopfte die blutdurchtränkten Handtücher in die bereits halbvolle Waschmaschine und schaltete auf Schnellwäsche. Ein Stunde später öffnete er die Maschine und erlitt laut eigener Aussage „den Schock meines Lebens“. Sanitäter und Notärztin – dieselben wie zuvor – erschienen, dazu die Polizei. Dem Kind war nicht mehr zu helfen; seine Schädeldecke war zertrümmert und es hatte schwere Hämatome am ganzen Körper erlitten. Möglicherweise war es auch schon vorher erstickt.

Schwangerschaft wäre kein Trennungsgrund gewesen

Warum? Die Angeklagte ist 35; sie wurde von den Zeugen als lebenstüchtig, arbeitsam und selbstbewusst, wenn auch tendenziell verschlossen beschrieben. Dass sie ihr Kind getötet haben könnte, um ihren Freund nicht zu verlieren, erscheint wenig plausibel; er hatte zwar offenbar keine große Lust auf Kinder, aber im Gerichtssaal versicherten beide, eine Schwangerschaft wäre kein Trennungsgrund gewesen. All das spricht eher gegen eine verheimlichte Schwangerschaft.

Ist eine Monatsregel in der Schwangerschaft möglich?

Also plötzliche Panik in einer überfallartig eintretenden Situation? Kann eine Geburt überhaupt überraschend kommen? Speziell die Herren im Gerichtssaal waren erstaunt, von der Notärztin im Zeugenstand zu erfahren, dass immer wieder Frauen mit rätselhaftem Bauchweh in die Notaufnahme kämen – und stante pede in den Kreißsaal geschickt würden. Und die Regelblutung? Könne es die in Ausnahmefällen auch während der Schwangerschaft geben, wollte der Vorsitzende vom anwesenden Gerichtsmediziner wissen. Der zuckte die Achseln: „Fragen Sie einen Gynäkologen!“

Der Prozess wird am Montag, 22. September, um 9 Uhr fortgesetzt.