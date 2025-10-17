B 27 ist dicht: Klimaschützer blockieren Holcim-Seilbahn bei Dotternhausen

Mehrere Aktivisten des Bündnisses „End Cement“ haben die Fangbrücke der Dotternhausener Seilbahn von Holcim erstiegen und blockieren die Materialseilbahn. Auch die B 27 ist dicht.

Vier Aktivisten des Klimaschutzbündnisses „End Cement“ sind am Freitag gegen 11.25 Uhr auf die Schutzbrücke der Dotternhausener Holcim-Materialseilbahn geklettert und blockieren nun den Transport des Kalksteins. Die Polizei hat die Bundesstraße 27, über die Bahn und Brücke führen, bis auf weiteres in beiden Richtungen gesperrt.

Wie die Brückenbesetzer in einer Presseverlautbarung mitteilen, wollen sie mit der Blockadeaktion gegen die Zementproduktion von Holcim, die massiven Kohlendioxidausstoß, Luftverschmutzung und Umweltzerstörung zur Folge habe, sowie „Menschenrechtsverletzungen des Branchenriesen“ protestieren.

Der Brückenbesetzung sei eine Kundgebung vor dem Tor des Zementwerks vorausgegangen; an der Brücke der Seilbahn, über die täglich rund 4000 Tonnen Kalkstein transportiert würden, habe man Banner angebracht, auf denen man mit Slogans wie „Bäume statt Beton“ und „Holz statt Holcim“ eine „Bau- und Materialwende“ propagiere. Laut „End Cement“ ist die Aktion eine von mehreren, die am Freitag, 17. Oktober, im Rahmen eines bundesweiten Aktionstage stattfinden.