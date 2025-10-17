B 27 ist dicht: Klimaschützer blockieren Holcim-Seilbahn bei Dotternhausen

Mehrere Aktivisten des Bündnisses „End Cement“ haben die Fangbrücke der Dotternhausener Seilbahn von Holcim erstiegen und blockieren die Materialseilbahn. Auch die B 27 ist dicht.
Vier Aktivisten des Klimaschutzbündnisses „End Cement“ sind am Freitag gegen 11.25 Uhr auf die Schutzbrücke der Dotternhausener Holcim-Materialseilbahn geklettert und blockieren nun den Transport des Kalksteins. Die Polizei hat die Bundesstraße 27, über die Bahn und Brücke führen, bis auf weiteres in beiden Richtungen gesperrt.