Ankunftszentrum Ukraine Die Menschen in den blauen Westen sind die Begleiter im Flüchtlings-Alltag

Innerhalb weniger Tage ist in der ehemaligen Zollernalb-Kaserne in Meßstetten ein kleines Dorf entstanden, das Geflüchteten aus der Ukraine Zuflucht gewährt. Den Betrieb am Laufen halten neben Landkreis, Regierungspräsidium und Ehrenamtlichen auch die Mitarbeitenden von ORS.