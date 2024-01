Jemima Hiller erfüllt sich mit „Supposed to be love“ ihren Traum

1 Jemima Hiller hat unter dem Pseudonym Madelaine Harder ihr erstes Buch veröffentlicht. Foto: Cools

Mama sein und trotzdem seinen Traum erfüllen? Jemima Hiller macht’s vor: Die 28-jährige zweifache Mutter aus Weiden hat ihr erstes eigenes Buch veröffentlicht.









Link kopiert



Wie weit würdest du gehen, um die zu retten, die du liebst? Würdest du diesen einen, dir im Grunde fremden Mann heiraten? Zu einer Spielfigur in einem Spiel werden, das du nicht beherrschst? Immer hin- und hergerissen zwischen Leben und Überleben? Diese Fragen stehen im Fokus von „Supposed to be love“.