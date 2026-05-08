Autorin aus Albstadt-Laufen: „Geheimtipps von Freunden“

Marielle Janotta aus Albstadt-Laufen hat vor kurzem ein Reisehandbuch herausgebracht. Sie nimmt die Leser mit zu den Schönheiten Norwegens und gibt sehr individuelle Tipps.
Dass sie schreiben und zeichnen kann, hat sie längst bewiesen. Kein Wunder, dass ein Berliner Verlag nun das zweite Buch von Marielle Janotta herausgebracht hat. Die 36-Jährige kommt aus Albstadt-Laufen und liebt die Natur und das Reisen. Nach ihrem Erstlingswerk „Vogelsommer“, das aufgrund der Teilnahme am Wettbewerb „Young Soryteller Award“ entstand, wartet Marielle Janotta nun mit einem Reiseführer über Nordnorwegen auf. Ein Land, in dem sie viel umhergereist ist und das sie wärmstens allen empfehlen kann, die gerne wandern und die vor allem die Ruhe und die Natur lieben.