Autorin aus Albstadt-Laufen: „Geheimtipps von Freunden“

Dass sie schreiben und zeichnen kann, hat sie längst bewiesen. Kein Wunder, dass ein Berliner Verlag nun das zweite Buch von Marielle Janotta herausgebracht hat. Die 36-Jährige kommt aus Albstadt-Laufen und liebt die Natur und das Reisen. Nach ihrem Erstlingswerk „Vogelsommer“, das aufgrund der Teilnahme am Wettbewerb „Young Soryteller Award“ entstand, wartet Marielle Janotta nun mit einem Reiseführer über Nordnorwegen auf. Ein Land, in dem sie viel umhergereist ist und das sie wärmstens allen empfehlen kann, die gerne wandern und die vor allem die Ruhe und die Natur lieben.

Die Idee zum Buch ist bereits Ende 2022 entstanden, blickt die Autorin zurück. Da hatte sie gerade erst „Vogelsommer“ herausgebracht. Drei Jahre lang hat Marielle Janotta intensiv am Reiseführer gearbeitet und war immer wieder im Norden Norwegens unterwegs. Ende 2024 hat sie dann einen Verlag gefunden, der das Werk herausbringen wollte. Momentan ist es schon im Handel erhältlich. Doch zuvor war noch ein Jahr intensiver Arbeit am gemeinsamen Projekt notwendig, erzählt die Laufenerin. „Reisedepechen“ war ihr Favorit, weil hier ganz besondere Reisebücher herausgebracht werden.

Keine Reizüberflutung

„Geschichten, die etwas von dieser schönen Welt erzählen, die mitreißen und inspirieren“, wie der im Jahr 2018 in Berlin gegründete Verlag beschreibt. Und genau das trifft eben auch auf den Reiseführer von Marielle Jannotta zu, der der elfte in der Reihe des Verlags ist. „Der Reisende bekommt ein Handbuch, das er eins zu eins nachreisen kann“, erklärt die Autorin und nennt damit den großen Vorteil dieses individuellen Führers durch Nordnorwegen. Der Leser wird nicht mit tausenden von Restaurants und Touren überflutet, sondern erhält konkrete Tipps. „Es sind quasi ausgewählte Geheimtipps, wie man sie seiner Freundin weitergeben würde“, meint Marielle Janotta augenzwinkernd. Drei Routenvorschläge und einige Unterkunftsempfehlungen sind vorhanden. Alles, was die naturverbundene Laufenerin selbst besucht hat und guten Gewissens weiterempfehlen kann. Noch dazu legt sie ihren Fokus bei all dem auf die Nachhaltigkeit.

Was sich in diesem sehr individuellen Reiseführer noch findet, sind unter anderem Vogelbeobachtungstipps. „Es hat mich sehr gefreut, dass der Verlag mir diese Freiheit gegeben hat“, meint die Hobby-Ornithologin, die etwa 75 Vögel an ihrem Gesang erkennen kann. Überhaupt könne man in Norwegen wunderbar Tiere und Vögel beobachten, schwärmt Marielle Janotta. Sie erinnert sich gerne zurück an ihre neun Reisen in das nördliche Land, das sie zunächst mit ihrem Van während der Pandemie im Jahr 2021 bereist hatte. „Dort waren die Fallzahlen niedriger und deshalb die Beschränkungen nicht so hoch“, erklärt die Autorin. Damals hat sie meist im Fahrzeug übernachtet und ist individuell durch Norwegen gereist. „Je weiter nördlich man kommt, umso dünner besiedelt ist es“, beschreibt Jannotta, die schnell reizüberflutet ist und deshalb die Ruhe genießt.

Elche und Wale sehen

Die drei nördlichen Provinzen bis hin zum Nordkap hat sie anschließend auch immer wieder ihrem Partner und ihren Eltern gezeigt. Vor allem Varanger, die Region im äußersten Nordosten, die an Russland und Finnland grenzt, hat es Marielle Jannotta angetan: „Es ist die abgelegenste Region, die ich je besucht habe. Auf einen Quadratkilometer kommt ein Einwohner. In Deutschland sind es 236. Das ist Natur pur. Im südlichen Bereich ist es noch dazu sehr bewaldet.“ Und genau dort laufen einem eben auch einfach mal so Elche über den Weg. Man merkt dem Reiseführer an, wie viel Herzblut in den „Geheimtipps von Freunden“ steckt, wie der Untertitel lautet.

Es sind solche Begebenheiten wie an jenem Tag, an dem Marielle Janotta auf einem vom Meer glattgeschliffenen und überspülten Felsen an der Küste saß und innerhalb von einer Stunde insgesamt drei verschiedene Wale mit dem Fernglas beobachten konnte, die auch den Leser fesseln. „Dieser Tag war einfach magisch. Ich habe das noch an keinem anderen Ort der Welt erlebt“, schwärmt die Autorin und betont, dass solch wunderbare Erlebnisse kostenlos seien. Auch wenn Norwegen den Ruf habe, ein teures Reiseland zu sein, soll das die Reisenden nicht von diesem Ziel abhalten, betont Janotta, die in ihrer Lektüre auch viele Ratschläge gibt, wie man sparsam reisen kann, und eine Liste mit günstigen Einkaufsmöglichkeiten oder Buffets zusammengestellt hat.

Die 36-Jährige ist übrigens in Teilzeit bei der Stadt Albstadt im Tourismus und Marketing angestellt, wenn sie nicht gerade auf Reisen ist oder Bücher schreibt. Offen ist sie auch für Lesungen und Reisevorträge. Anfragen kann man gerne über Mail oder Instagram an sie richten. Denn im Reisehandbuch gibt es auch viele persönliche Texte sowie weiteres Bildmaterial und außerdem existiert ein unveröffentlichtes Reisetagebuch. Für ein nächstes Buchprojekt gibt es auch schon wieder viele Ideen. Man darf gespannt sein.