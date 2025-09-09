Autorenwanderung Wildberg: Tinte, Tod und Efeublätter – auf den Spuren eines literarischen Rätsels

Eine Krimi-Wanderung in Wildberg und Nagold wurde zur lebendigen Zeitreise durch Symbolik, Mordmysterien – und zum letzten öffentlichen Projekt einer Autorin mit Mission.
Die Sonne warf flache Schatten auf das alte Pflaster, ein Hauch von Herbst lag in der Luft – und über allem hing das Bild eines rätselhaften Gesichts, umwoben von Blättern. Der „Grüne Mann“, uraltes Symbol für Tod und Wiedergeburt, stand am Sonntagnachmittag im Zentrum einer literarischen Spurensuche, die sich bald als packende Grenzerfahrung zwischen Realität und Fiktion entpuppte.