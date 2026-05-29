Auto kommt von Straße ab Tödlicher Unfall an der B 27 bei Dotternhausen (jg/rsk) 29.05.2026 - 18:29 Uhr 1 Bei einem Unfall auf der B27 nahe Dotternhausen ist am Freitag eine Person gestorben. (Symbolfoto) Foto: Stefan Sauer/dpa Schwerer Unfall am Freitagabend an der B27 nahe Dotternhausen: Auf einem Parkplatz erfasste ein Auto eine Person. Diese wurde tödlich verletzt. Link kopiert Bei einem Unfall auf der B27 ist am Freitagabend eine Person ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen vor Ort war ein Auto von der B27 abgekommen und erfasste eine Person auf einem Parkplatz. Für das Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät. Nähere Erkenntnisse zum Unfallhergang liegen noch nicht vor. Wir berichten weiter.