Auswirkungen für FC Holzhausen: Darf Heidenheimer U21 die Verbandsliga doch überspringen?

Trifft der FC Holzhausen in der kommenden Saison auf die U21 des 1. FC Heidenheim? Und falls ja: in welcher Liga? Denn der Bundesligist würde gerne in der Oberliga einsteigen.
Den ersten öffentlichen Hinweis auf die Oberliga-Ambitionen der neuen zweiten Mannschaft gab es bereits Anfang Dezember in einer Pressemitteilung des 1. FC Heidenheim. Denn in einem Halbsatz zur Meldung, dass Peter Baamann „ab dem 1. Januar 2026 in neu geschaffener Position im sportlichen Bereich tätig sein wird“, wurde auch die geplante U21 des württembergischen Bundesligisten erwähnt. Diese werde „ab dem kommenden Sommer in der Verbands- oder Oberliga an den Start gehen“, hieß es in der Mitteilung.