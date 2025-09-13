Auswärtssieg beim SV Sandhausen: Neuer Keeper fliegt früh vom Platz – TSG Balingen gewinnt trotzdem 2:1

Die Balinger besiegen den letztjährigen Drittligisten SV Sandhausen mit 1:2 – trotz 65 Minuten in Überzahl. Keeper Elvin Kovac fliegt bei seinem Debüt nach brutalem Foul vom Platz.

Es hätte der aus Balinger Sicht entscheidende Moment – und zwar im negativen Sinne – werden können: Neu-Torhüter Elvin Kovac, der den Vorzug bekam und erstmals für die TSG Balingen auflief, flog nach 25 Minuten mit einer Roten Karte vom Platz. Nach einem weiten Ball hatte er Denis Pfaffenrot 20 Meter vor dem Tor überhart gefoult und musste folglich frühzeitig zum Duschen. Es war sein erstes Spiel seit dem 28. Mai.

Was die TSG aber anschließend für eine Reaktion zeigte, war beeindruckend: Anstatt sich hinten einzuigeln, presste das Isik-Team weiter hoch und ließ Sandhausen nicht ins Spiel kommen. Das 0:0 zur Pause war absolut verdient – und nach dem Seitenwechsel platzte auch vorne der Knoten. Zunächst war es Pedro Almeida Morais, der nach Pass von Ferdinand Schmidt noch einen Gegenspieler stehen ließ, und per Schuss ins lange Eck zum 1:0 vollendete (47.). Nur fünf Minuten später war er wieder beteiligt: Seinen Versuch ließ SVS-Keeper Arthur Lyska prallen, Ole Deininger staubte zum 2:0 ab.

Der Anschluss fällt

Erst in den letzten 20 Minuten der Begegnung drückten die Hausherren dann stärker und die Balinger versammelten sich rund um den eigenen Strafraum. Chancen blieben aber lange Zeit Mangelware, immer war ein TSG-Abwehrbein im Weg. In der 80. Minute kam Jahn Herrmann nach schönem Doppelpass aber dann doch zum Schuss und verkürzte auf 1:2.

Die Eyachstädter blieben aber cool, mussten zwar noch die ein oder andere brenzlige Situation überstehen, jubelten aber nach dem Abpfiff von Elias Appel über einen enorm wichtigen und alles andere als unverdienten Auswärtssieg.