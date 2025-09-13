Auswärtssieg beim SV Sandhausen: Neuer Keeper fliegt früh vom Platz – TSG Balingen gewinnt trotzdem 2:1

Die Balinger besiegen den letztjährigen Drittligisten SV Sandhausen mit 1:2 – trotz 65 Minuten in Überzahl. Keeper Elvin Kovac fliegt bei seinem Debüt nach brutalem Foul vom Platz.
Es hätte der aus Balinger Sicht entscheidende Moment – und zwar im negativen Sinne – werden können: Neu-Torhüter Elvin Kovac, der den Vorzug bekam und erstmals für die TSG Balingen auflief, flog nach 25 Minuten mit einer Roten Karte vom Platz. Nach einem weiten Ball hatte er Denis Pfaffenrot 20 Meter vor dem Tor überhart gefoult und musste folglich frühzeitig zum Duschen. Es war sein erstes Spiel seit dem 28. Mai.