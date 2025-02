Ausstellung in Schonach: Sonja Dold zeigt ihre ausdrucksstarken Werke

1 Die Schönwälder Künstlerin Sonja Dold präsentiert ihre bunten Bilder in den Räumen von „Tante Emma’s Glück“. Foto: Alina Dold

Die Schönwälder Künstlerin Sonja Dold präsentiert ihre Werke in Schonach: Unter dem Titel „Lichtblick – Was lässt deine Augen funkeln?“ zeigt sie bei „Tante Emma’s Glück“ abstrakte Kunst, die zum Nachdenken einlädt.









Nach dem großartigen Erfolg ihrer Ausstellung in der Klosterbergfabrik in St. Georgen und der zurzeit laufenden Präsentations ihrer Werke im Friseursalon „Cut.Ja für Haut und Seele“ in ihrem Heimatort zieht es die Schönwälderin Sonja Dold nun erneut in Richtung Heimat: Vom 15. Februar an sind ihre ausdrucksstarken Bilder bei Andrea Heitzmann in „Tante Emma’s Glück“ in Schonach zu sehen.