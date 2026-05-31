Ausstellung in Lörrach-Brombach: Bilder fangen den Sommer ein

Bis in den Juli hinein ist in der Ortsteil-Bibliothek die neue Ausstellung der Künstlervereinigung Bildpunkt Brombach zu sehen. Der Titel lautet „Mai-Juni-Juli“.

Mit Malerei, Fotografie und künstlerischen Drucktechniken, mit leuchtend bunten Farben oder in grafischem Schwarz-Weiß haben die Kunstschaffenden von „Bildpunkt Brombach“ die Stimmungen der drei Frühjahrs- und Sommermonate eingefangen. Ihre Werke, die an den Wänden und zwischen den Regalen der Brombacher Bibliothek hängen, strahlen Fröhlichkeit aus.

Die Freuden der warmen Jahreszeit abbilden Auf dem Gemälde „Julisonne“ von Heinz Lüttin sitzen zwei Menschen auf einem Steg und lassen die Füße ins Wasser baumeln. Am Himmel brennt die Sonne in gelben bis tiefroten Strahlen. Vielfältige Darstellungen von Blumen sind zu sehen.

Üppige rote Blütenpracht bei Patricia Zöbelin - Pfingstrosen? Grafisch interessant wirkt Karl-Heinz Ruoffs Nahaufnahme der kleinen gelben Blüten einer Wolfsmilch-Pflanze. Von Martin Metzger ist der künstlerische Fotodruck einer Mohnblüte in Schwarz-Weiß zu sehen. Statt leuchtender Farben werden die Blütenblätter, fein wie Federn, sichtbar.

Die Kunstschaffenden haben die Freuden des Sommers eingefangen. „Stand und Meer“ hat Sara Vollmer ihr Bild genannt, auf dem Konturen einer Bucht die blauen Flächen von Meer und Himmel gliedern. Gegenständliches hängt neben Abstraktem, wie den sprühenden Farbkompositionen mit der Grundfarbe Violett von Sabine Stolz.

„Die Ausstellung war eine Notlösung“, erzählte Stolz, die Vorsitzende des „Bildpunkt Brombach“, unserer Zeitung schmunzelnd. Ursprünglich wollte sich die Künstlervereinigung bei der Leistungsschau, die für Brombach geplant war, präsentieren. Doch da die Schau ausfiel, habe man sich kurzerhand zur Ausstellung entschlossen.

„Wir sind kreativ!“ Begeistert erzählte Sabine Stolz von der Gruppe „Bildpunkt Brombach“. Inzwischen seien rund 30 Kunstschaffende im Alter von 14 bis 90 Jahren dabei – als Jüngste die Tochter einer Künstlerin. „Locker, flockig, spontan“ gehe es bei ihnen zu, ganz ohne Konkurrenzdruck könnten sich alle entfalten.

Ausstellung wurde spontan zusammengestellt

Spontan wurde auch die Ausstellung „Mai-Juni-Juli“ zusammengestellt. Als an einem Tag Anfang Mai die Bilder aufgehängt wurden, waren alle Kunstschaffenden eingeladen, ganz nach Wunsch Werke beizutragen oder auch nicht. Die einzige Regel: Höchstens zwei Werke pro Person.

Am 9. Mai war dann Vernissage. Sabine Stolz erzählte von überraschend zahlreichen Besuchern, von der Eröffnungsansprache des Ortschaftsrats Hans Spiegelhalter, von schönen Gesprächen. „Kunst ist immer auch Begegnung“, sagte sie. Aus diesem Grund wurden die Kunstwerke nicht nach Monaten geordnet gehängt. Vielmehr sollen die Besucher die Bilder nach eigenem Empfinden einem Monat zuordnen können. Sie selbst habe zum Beispiel mit ihren Farbkompositionen die flirrende Luft beim Übergang vom Juni zum Hochsommermonat Juli festhalten wollen, erzählte Stolz. Doch vielleicht empfinde ein Besucher der Bibliothek das ja ganz anders?

Stolz dankte der Ortsverwaltung für ihre Unterstützung. Die Bibliothek, die von vielen Gruppen genutzt werde und ein wichtiger Treffpunkt in Brombach sei, sei ein idealer Ausstellungsort.

Ausstellung „Mai-Juni-Juli“, Bibliothek Brombach, Ringstraße 2, bis 8. Juli. Dienstag 15 – 18 Uhr, Mittwoch 9 – 12 Uhr, Freitag 15 – 18 Uhr, auch in den Pfingstferien.