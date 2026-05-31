Ausstellung in Lörrach-Brombach: Bilder fangen den Sommer ein

Bis in den Juli hinein ist in der Ortsteil-Bibliothek die neue Ausstellung der Künstlervereinigung Bildpunkt Brombach zu sehen. Der Titel lautet „Mai-Juni-Juli“.
Mit Malerei, Fotografie und künstlerischen Drucktechniken, mit leuchtend bunten Farben oder in grafischem Schwarz-Weiß haben die Kunstschaffenden von „Bildpunkt Brombach“ die Stimmungen der drei Frühjahrs- und Sommermonate eingefangen. Ihre Werke, die an den Wänden und zwischen den Regalen der Brombacher Bibliothek hängen, strahlen Fröhlichkeit aus.