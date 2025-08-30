Außergewöhnliches Hobby in Kandern: Die Powerfrau von der „Feuerbach Höh“

Sabine Bürgin aus Feuerbach ist Verwaltungsfachangestellte und Nebenerwerbslandwirtin, hält Schafe, betreibt eine Border Collie-Zucht und ist Hundetrainerin.
Die Mutter von zwei Töchtern ist immer voller Elan und immer auf Trab – im Beruf und bei ihren Hobbys. „Manchmal müsste der Tag mehr als 24 Stunden haben“, sagt sie lächelnd im Gespräch mit unserer Zeitung. Und es erstaunt und nötigt Respekt ab, wie die 50-Jährige es mit straffem Zeitmanagement und Zielorientierung schafft, alles unter einen Hut zu bringen – Haus, Beruf, Landwirtschaft und Hundezucht.