Außergewöhnliches Hobby in Kandern: Die Powerfrau von der „Feuerbach Höh“

Die Mutter von zwei Töchtern ist immer voller Elan und immer auf Trab – im Beruf und bei ihren Hobbys. „Manchmal müsste der Tag mehr als 24 Stunden haben“, sagt sie lächelnd im Gespräch mit unserer Zeitung. Und es erstaunt und nötigt Respekt ab, wie die 50-Jährige es mit straffem Zeitmanagement und Zielorientierung schafft, alles unter einen Hut zu bringen – Haus, Beruf, Landwirtschaft und Hundezucht.

Dabei kümmert sie sich auch um ihren im Haus wohnenden Vater, so wie sie auch ihre vor einem Jahr verstorbene Mutter gepflegt hatte. „Ich bin schon ein wenig ein Workaholic“, sagt sie lächelnd. Ihr Tag beginnt morgens um 5.30 Uhr und endet spätabends. Doch all ihre Tätigkeiten empfindet sie nicht als Last und Belastung, sondern sie machen ihr Spaß und erfüllen sie. Nichts scheint sie so schnell aus der Ruhe zu bringen.

Sie ist ein Naturmensch

Sabine Bürgin, eine gelernte Verwaltungsfachangestellte, ist seit 30 Jahren im Bad Bellinger Rathaus für das Personalbüro zuständig. Außerdem ist die gebürtige Feuerbacherin, die heute eine 75-Prozent-Stelle inne hat, in der Gemeindeverwaltung des Bade- und Kurorts mit seinen insgesamt 130 Mitarbeitern Personalratsvorsitzende und kümmert sich in dieser Funktion zusätzlich um die Belange ihrer Kollegen.

So sehr sich die Powerfrau in ihrem Beruf engagiert, so sehr hat sie als Naturmensch und als Kontrast zur Verwaltungsarbeit die Liebe und Leidenschaft zur Landwirtschaft entdeckt, obwohl sie in keinem Landwirtschaftsbetrieb groß geworden ist. „Das hat sich so ergeben, mit fünf Lämmern fing es an“, sagt Bürgin. 2011 hat sie sich als Nebenerwerbslandwirtin privilegieren lassen.

Blick auf einen Teil der Schafherde von Sabine Bürgin Foto: Siegfried Feuchter

Heute bewirtschaftet die Teilzeitlandwirtin mit Leib und Seele mehr als 20 Hektar Grünland rund um Feuerbach, hat einen Traktor und rund 100 Schafe, um die sie sich zweimal am Tag kümmert. Auch die Silage für die Tiere macht sie selbst, wobei sie bei der vielen Arbeit gelegentlich von Freunden und Kollegen unterstützt wird. Ihr ist es dabei ein wichtiges Anliegen, mit der Schafherde einen Beitrag für die Offenhaltung und Pflege der Kulturlandschaft rund um Feuerbach zu leisten.

Sieben Border Collies leben bei ihr

Bürgin hat vor vielen Jahren eine weitere Leidenschaft entdeckt – die Zucht von Border Collies unter dem Namen „von der Feuerbach Höh“. Die auch als Hütehunde bekannten Tiere zeichnet ein außergewöhnlicher Orientierungssinn aus. Intelligenz, Charakter und Arbeitsfreude sind weitere Eigenschaften, ebenso haben sie eine elegante Erscheinung.

„Das ist ein Hobby auf hohem Niveau“, sagt die engagierte Züchterin, die 2016 erfolgreich eine entsprechende Prüfung abgeschlossen und ein feines Gespür für die Tiere hat. Sieben Border Collies leben inzwischen im Hause Bürgin und im Familienverbund. „Sie dürfen sich frei entfalten.“

Hunde mit Championtiteln

Welch erfolgreiche Züchterin von Border Collies Sabine Bürgin ist, lässt sich daran ablesen, dass zwei ihrer Hunde, Amiro und Faye, den Championtitel tragen, was eine besondere Auszeichnung für Form und Wesen ist. Etwa fünfmal im Jahr besucht sie mit Hunden aus ihrer Zucht Ausstellungen in Süddeutschland, Luxemburg und der Schweiz.

Unlängst landete die Züchterin, die dem Club für britische Hütehunde sowie dem deutschlandweit größten Dachverband für Hundezucht und Hundesport sowie auch dem internationalen Verband angehört, einen Riesenerfolg mit Amiro. Mit diesem Deckrüden hatte sie sich für die weltgrößte und weltberühmte Hundeausstellung „Crufts“ in Birmingham qualifiziert. „Das schaffen nur wenige, darauf bin ich sehr stolz“, erzählt die 50-Jährige, für die die Tage in England ein besonderes Erlebnis waren. Und: „Dieser Erfolg zeigt, dass die Hunde aus meiner Zucht nicht nur arbeiten, sondern sich auch international sehen lassen können.“

Eigener Hundeplatz

Zahlreiche Nachzuchten der Feuerbacher Züchterin von Border Collies sind inzwischen in der Hütearbeit, im Rettungswesen, im Hundesport oder als verlässlicher Familienbegleiter im Einsatz.

Sabine Bürgin ist nicht nur eine erfolgreiche Züchterin, sondern auch eine erfahrene Hundetrainerin. In Feuerbach hat sie einen eigenen Platz, auf dem Bekannte und Freunde wöchentlich einmal mit ihren Hunden zusammenkommen. Dabei werden die Vierbeiner nicht nur geschult, sondern Herrchen und Frauchen haben auch viel Spaß bei den Treffen.