Auslosung im wvf-Pokal: Das sind die möglichen Gegner des FC Holzhausen

Im Lager des FC Holzhausen blickt man am Freitag gespannt nach Stuttgart. Dort findet die Auslosung für das Viertelfinale des wfv-Pokals statt.
Nach dem packenden Triumph nach Elfmeterschießen über die TSG Balingen im September steht der FC Holzhausen im Viertelfinale des wfv-Pokals. Nun wird sich am kommenden Freitag entscheiden, gegen wen die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Seemann – voraussichtlich am 1. April – ihr nächstes K.o.-Duell bestreiten wird. Im Lostopf befinden sich unter anderem drei Regionalligisten und sogar ein Team aus der 3. Liga.