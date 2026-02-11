Auslosung im wvf-Pokal: Das sind die möglichen Gegner des FC Holzhausen

Im Lager des FC Holzhausen blickt man am Freitag gespannt nach Stuttgart. Dort findet die Auslosung für das Viertelfinale des wfv-Pokals statt.

Nach dem packenden Triumph nach Elfmeterschießen über die TSG Balingen im September steht der FC Holzhausen im Viertelfinale des wfv-Pokals. Nun wird sich am kommenden Freitag entscheiden, gegen wen die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Seemann – voraussichtlich am 1. April – ihr nächstes K.o.-Duell bestreiten wird. Im Lostopf befinden sich unter anderem drei Regionalligisten und sogar ein Team aus der 3. Liga.

Duell mit Tabellennachbar möglich Gemeinsam mit dem TSV Berg sind die Holzhausener der einzige noch verbliebene Verbandsligist im Wettbewerb. Es könnte im Viertelfinale also zum Duell der Tabellennachbarn – Zweiter gegen Dritter – kommen. In diesem Fall würde das Los über das Heimrecht entscheiden, gegen alle anderen Kontrahenten hätte der FC automatisch ein Heimspiel. Berg ging im Achtelfinale ebenfalls über die volle Distanz und besiegte den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd schließlich spektakulär mit 7:5 nach Elfmeterschießen.

Zwei andere Oberligisten qualifizierten sich jeweils souverän für das Viertelfinale: die TSG Backnang – aktuell Tabellen-13. – setzte sich mit 2:0 in Bösingen durch und der fünftplatzierte FV Ravensburg ließ der SG Schorndorf mit 5:2 keine Chance.

Regionalligisten überraschend wacklig

Überraschend schwer taten sich hingegen zwei der drei Regionalligisten. Während der Tabellenzweite, die SG Sonnenhof Großaspach, mit einem 7:0-Kantersieg beim TSV Bernhausen kurzen Prozess machte, gewann Spitzenreiter SGV Freiberg beim Landesligisten Rot-Weiß Weiler nur mit 2:0. Noch spannender machten es die Stuttgarter Kickers mit einem 2:1-Erfolg beim TSV Weilimdorf. Dennoch würde Holzhausen gegen diese Gegner natürlich als klarer Außenseiter ins Spiel gehen.

Gleiches gilt für ein Duell mit dem SSV Ulm – auch wenn dieser in der 3. Liga tief im Abstiegskampf steckt. Im Achtelfinale besiegten den VfL Pfullingen souverän mit 7:1.