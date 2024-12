Einsatz in Rottweil Todesfall auf Weihnachtsmarkt – jetzt meldet sich eine Begleiterin

Der Schock wirkt bei vielen noch nach: Eine ältere Frau ist am Dienstagnachmittag auf dem Weihnachtsmarkt in Rottweil verstorben. Jetzt ist es einer Begleiterin der Frau ein Anliegen, sich an die Rettungskräfte und alle Helfer zu wenden.