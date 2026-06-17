Die Hängebrücke in Bad Wildbad ist ein ideales Ausflugsziel für Klein und Groß. Der Sommerberg bietet zahlreiche weitere Attraktionen. Wieso sich ein Ausflug lohnt.
In den vergangenen Wochen standen zwei der drei großen und einzigartigen Hängebrücken in der Region im Fokus dieser Artikelserie – die BLACKFORESTLINE und die NECKARLINE. Mit der Vorstellung der WILDLINE folgt nun der dritte und letzte Teil. Wie ihre beiden Geschwister zeichnet sie sich durch ihre einmalige Lage, einen abenteuerlichen Weg in großer Höhe und unvergleichliche Ausblicke aus. Wie die beiden anderen Hängebrücken hat jedoch auch sie ihren ganz eigenen, individuellen Charme. Dieser ist in der Umgebung des Sommerbergs und der Wölbung begründet.