Die Hängebrücke in Bad Wildbad ist ein ideales Ausflugsziel für Klein und Groß. Der Sommerberg bietet zahlreiche weitere Attraktionen. Wieso sich ein Ausflug lohnt.

In den vergangenen Wochen standen zwei der drei großen und einzigartigen Hängebrücken in der Region im Fokus dieser Artikelserie – die BLACKFORESTLINE und die NECKARLINE. Mit der Vorstellung der WILDLINE folgt nun der dritte und letzte Teil. Wie ihre beiden Geschwister zeichnet sie sich durch ihre einmalige Lage, einen abenteuerlichen Weg in großer Höhe und unvergleichliche Ausblicke aus. Wie die beiden anderen Hängebrücken hat jedoch auch sie ihren ganz eigenen, individuellen Charme. Dieser ist in der Umgebung des Sommerbergs und der Wölbung begründet.

Die WILDLINE in Bad Wildbad Die WILDLINE ist die einzige Hängebrücke in Europa mit einer nach oben gewölbten Rundung. Dank ihrer Lage auf dem Sommerberg bietet sie Besuchern einen Blick über mehr als 100 Jahre alte Tannen hinweg in den wildromantischen Schwarzwald mit seinen Bergen. In fast 59 Metern Höhe erleben Besucher Nervenkitzel pur und spüren den Wind im Gesicht, während sie sich auf den 380 Meter langen Marsch zum anderen Brückenende begeben. In den dunklen Abendstunden im Winter ist der Flair ein ganz besonderer – insbesondere zur Weihnachtszeit, wenn die WILDLINE auch noch beleuchtet wird.

Ausflugsziel Sommerberg in Bad Wildbad

Der Sommerberg bietet eine Vielzahl an Ausflugszielen, Erlebnissen und Wanderwegen für die ganze Familie, die sich wunderbar mit einem Besuch der WILDLINE verbinden lassen. Zu diesen gehört der Baumwipfelpfad, ein Holzsteg mitten in den prägenden Baumwipfeln des Schwarzwalds. Besonders spannend machen den Spaziergang in luftiger Höhe die verschiedenen Balance- und Hindernisstationen, die Kinder und Erwachsene begeistern. Für Kinder sind besonders der Abenteuerwald – ein großzügiger Spielplatz mit viel Action – sowie der Märchenwald ein toller Zeitvertreib in der Natur. Wer sich noch etwas bewegen möchte, kann einen der vielen Wanderwege nutzen und beispielsweise noch einen etwas längeren Abstecher zum Kaltenbronn unternehmen, einem der letzten intakten Hochmoorgebiete Mitteleuropas.

Keine Sorge: Der Sommerberg kann zu Fuß erklommen werden, muss er aber nicht – dank der charmanten Bergbahn, für die Tickets auch in preisgünstiger Kombination mit WILDLINE-Eintrittskarten erworben werden können.

Info, Öffnungszeiten und Tickets

Die WILDLINE ist ganzjährig geöffnet. Kurzfristige Schließungen durch Sturm oder Gewitter können jedoch vorkommen. Tickets gibt es online im Vorverkauf oder vor Ort an den Automaten direkt am Eingang zur Hängebrücke und im Besucherzentrum.

Im Sommer (15. Februar bis 31. Oktober) hat die WILDLINE von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 19 Uhr.

Im Winter (1. November bis 14. Februar) hat die WILDLINE von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 16 Uhr.

Das Besucherzentrum hat von April bis Oktober täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet, von November bis März dienstags bis freitags von 11 bis 15 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 15 Uhr.

Weitere Informationen gibt es online auf der Webseite der WILDLINE.