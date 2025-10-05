Ausfall im Landkreis Lörrach: Kreiskliniken vorübergehend vom Netz

Wegen Überhitzung des IT-Server-Systems in der Nacht auf Samstag ist ein Großteil der digitalen Infrastruktur der Lörracher Kreiskliniken offline gegangen. Notfälle wurden umgeleitet.

In den Lörracher Kreiskliniken konnten am Samstag keine Notfälle behandelt werden. Wie die Kliniken mitteilten, waren alle drei Standorte betroffen: in Lörrach das Kreiskrankenhaus und das St. Elisabethen Krankenhaus, außerdem das Kreiskrankenhaus in Schopfheim. Grund war ein Ausfall der digitalen Infrastruktur. Am Samstagabend war die Störung vollständig behoben, wie ein Sprecher der Kliniken mitteilte. Die Notaufnahme und alle anderen Bereiche der Kliniken sind wieder einsatzbereit.

Ausfall der Klimaanlage sorgt für Überhitzung In der Nacht auf Samstag ist offenbar die Klimaanlage in den Kliniken ausgefallen. So sei es im Rechenzentrum der Kliniken zu einer Überhitzung des IT-Server-Systems gekommen. Das habe zu einer Kettenreaktion geführt, so dass derzeit ein Großteil der digitalen Infrastruktur offline sei, wie die Kliniken am Samstag gegen 13.30 Uhr mitteilten. Anzeichen für einen externen Cyberangriff gebe es keine, heißt es in der Pressemitteilung.

Geräte, die mit Computern verbunden sind, konnten nicht genutzt werden – zum Beispiel MRT- und Röntgen-Geräte. Da auch die Notaufnahme von dem Ausfall betroffen war, leiteten die Kliniken aktuelle Notfälle an die umliegenden Krankenhäuser um. „Wir sind im Austausch mit der Leitstelle und Rettungsdiensten“, teilten die Kliniken mit. Notfallgeburten und Geburten ganz generell könnten aber nach wie vor aufgenommen und betreut werden.

Störung am Samstagabend vollständig behoben

Am Samstagabend wurde kurz vor 19 Uhr Entwarnung gegeben. „Die Störung ist nun vollständig behoben“, heißt es in der jüngsten Mitteilung der Kreiskliniken. Die Patientensicherheit sei zu jeder Zeit gewährleistet gewesen.

Und weiter heißt es in der Mitteilung vom Samstagabend: „Alle technischen Systeme laufen wieder stabil; sämtliche Tests wurden erfolgreich abgeschlossen. Die Notaufnahme sowie alle weiteren Bereiche der Kliniken sind ab sofort wieder uneingeschränkt einsatzbereit. Dies gilt für alle drei Standorte der Kliniken des Landkreises Lörrach.“