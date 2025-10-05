Ausfall im Landkreis Lörrach: Kreiskliniken vorübergehend vom Netz

Wegen Überhitzung des IT-Server-Systems in der Nacht auf Samstag ist ein Großteil der digitalen Infrastruktur der Lörracher Kreiskliniken offline gegangen. Notfälle wurden umgeleitet.
In den Lörracher Kreiskliniken konnten am Samstag keine Notfälle behandelt werden. Wie die Kliniken mitteilten, waren alle drei Standorte betroffen: in Lörrach das Kreiskrankenhaus und das St. Elisabethen Krankenhaus, außerdem das Kreiskrankenhaus in Schopfheim. Grund war ein Ausfall der digitalen Infrastruktur. Am Samstagabend war die Störung vollständig behoben, wie ein Sprecher der Kliniken mitteilte. Die Notaufnahme und alle anderen Bereiche der Kliniken sind wieder einsatzbereit.