Ausbildungsmesse in Rottweil: Hochmotivierte Aussteller und viele positive Gespräche

Die Akteure der zweitägigen „starter“-Ausbildungsmesse haben ein positives Fazit gezogen. Die Veranstaltung in Rottweil war einmal mehr sehr gut besucht.

Die 20. Auflage der „starter“-Ausbildungsmesse ist am Samstagnachmittag zu Ende gegangen. Zwei Tage lange haben sich Hunderte Besucher auf der Messe umgeschaut, sich informiert und das Angebot genutzt, sich in Sachen Berufswahl zu orientieren, oder überhaupt erst mal einen Überblick zu bekommen, was die Region zu bieten hat. Die größte Herausforderung in diesem Jahr: die Hitze.

Am Freitagnachmittag wurden im Messezelt 41 Grad verzeichnet, ist von manchem Aussteller zu hören. Und auch in Stadt- und Stallhalle war es knackig warm. So war die Befürchtung der Messeleitung und der Aussteller groß, dass Freitagnachmittag und der Samstag schlecht besucht sein könnten. Doch das Gegenteil sei der Fall gewesen, lassen die Aussteller wissen, teils selbst überrascht von der hervorragenden Resonanz. Am Freitagnachmittag sei es traditionell immer ruhiger. „Aber die Gespräche, die wir geführt haben, waren alle sehr gut“, informiert ein Aussteller.

Zwei gut besuchte Tage

Und auch am Samstag war die Messe sehr gut besucht. So war auch die Stimmung bei der Mehrheit der Aussteller bestens. „Es sind so viele motivierte Aussteller, die hier eine Menge Technik auffahren. Das beeindruckt“, sagt Andreas Bitzer, Gesamtausbildungsleiter von Kern Liebers lobend an die Mitausstellenden gerichtet. Dass auch in der derzeit wirtschaftlich schweren Lage so viele Unternehmen dabei seien, das habe ihn beeindruckt. „Der Mix war wieder sehr gut. Und es gab viele sehr interessierte Jugendliche“, so sein Fazit. Vor allem die „hervorragende Organisation“ der Messe, die für die Region eine wichtige Plattform sei, um Fachkräfte von morgen zu gewinnen, lobte er.

Auch Eltern sind interessiert

„Der Samstag war erstaunlich gut“, so auch das Fazit von Evelyn Eichinger, die für hopt & schuler auf der Messe war. Es habe viele gute Gespräche gegeben. Und schön sei, dass so viele Eltern gemeinsam mit ihren Kindern die Messe besucht hätten. Am Freitag hätten sich die Jugendlichen eher allgemein über Ausbildungsangebote informiert, am Samstag sei es dann konkret um Ausbildungsplätze für nächstes Jahr gegangen.

Positiv bewerten auch Ralf Rottler und Mirjam Fischinger von Junghans defence den Samstag. „Wir waren überrascht, wieviel los war“, sagen sie. Für den Freitag wünschen sie sich aber, dass die Schüler konkreter vorbereitet sind. Auch für Junghans defence ist die Messe wichtig, um Nachwuchskräfte zu rekrutieren. „Wenn die zu lange Anfahrtswege haben, dann funktioniert das nicht“, weiß Ausbildungsleiter Ralf Rottler. Deswegen sei es so wichtig, sich in der Region zu präsentieren, um Leute anzusprechen, die in der Nähe wohnen.

Wichtiges Podium für die Betriebe

Dem stimmt auch Cedric Postler, Ausbilder bei Heckler & Koch, zu. „Leute aus Sigmaringen oder Albstadt haben gar keine Chance, mit öffentlichen Verkehrsmitteln pünktlich nach Oberndorf zu kommen“, schildert Postler eine weitere Herausforderung bei der Suche nach Auszubildenden. Mit der Messe ist das Unternehmen sehr zufrieden. „Wir freuen uns, dass wir wieder dabei sind“, so Postler.

Mahle verzeichnet großes Interesse an beiden Tagen. „Bei uns wurden sehr viele Praktika nachgefragt“, informiert Ausbildungsleiter Tobias Bayer, der die Organisation der Messe ebenfalls lobt.

Bei der Messeleitung haben wir ebenfalls nachgefragt. Bettina Weigl ist mehr als zufrieden und glücklich, dass trotz der Hitze alles so gut geklappt hat. „Das Wetter war in diesem Jahr eine riesige Herausforderung für uns alle“, sagt sie. Für nächstes Jahr ist bereits das gleiche Wochenende als Messetermin angedacht, der 25. und 26. Juni 2027. „Wir müssen aber nochmal intensiv hinschauen, wie wir dann auch mit solchen Temperaturen zurechtkommen, oder ob wir unsere Konzeption etwas modifizieren müssen“, so Weigl, die dazu mit den Partnern ins Gespräch gehen wolle.

„Ich bin zufrieden, wenn die Aussteller zufrieden sind. Und das war diesmal wieder so“, freut sich die Messeorganisatorin. Bis in den Nachmittag hinein sei die Messe an beiden Tagen besucht gewesen. Insgesamt seien es aber weniger Besucher gewesen als in den Vorjahren. „Aber die, die da waren, waren umso interessierter“, so ihr Fazit. Bettina Weigl und auch die Aussteller freuen sich jetzt schon auf die nächste „starter“.