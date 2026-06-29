Ausbildungsmesse in Rottweil: Hochmotivierte Aussteller und viele positive Gespräche

Die Akteure der zweitägigen „starter“-Ausbildungsmesse haben ein positives Fazit gezogen. Die Veranstaltung in Rottweil war einmal mehr sehr gut besucht.
Die 20. Auflage der „starter“-Ausbildungsmesse ist am Samstagnachmittag zu Ende gegangen. Zwei Tage lange haben sich Hunderte Besucher auf der Messe umgeschaut, sich informiert und das Angebot genutzt, sich in Sachen Berufswahl zu orientieren, oder überhaupt erst mal einen Überblick zu bekommen, was die Region zu bieten hat. Die größte Herausforderung in diesem Jahr: die Hitze.