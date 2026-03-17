Ausbildungsmarkt: 48 Unternehmen bringen berufliche Vielfalt nach Neubulach

Der Neubulacher Ausbildungsmarkt hat sich längst vom Geheimtipp zu einer festen Größe der Berufs- und Studienorientierung in der Region entwickelt.

Die fünfte Auflage der Veranstaltung an der Gemeinschaftsschule (GMS) Neubulach hat zahlreiche Besucher angelockt. 48 Unternehmen und Institutionen präsentierten ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Sie stießen auf ein großes und interessiertes Publikum, so dass sich viele ungezwungene Gelegenheiten zum Gespräch ergaben, heißt es in einer Pressemitteilung. Auffällig sei gewesen, dass auch viele Besucher nach Neubulach kamen, deren Kinder nicht an der GMS zur Schule gehen – ein Hinweis auf den wachsenden Stellenwert der Veranstaltung als Treffpunkt rund um Ausbildung und berufliche Zukunftschancen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Große Bandbreite Besonders bemerkenswert war in diesem Jahr laut GMS die große Vielfalt der vertretenen Branchen. Noch nie war die Bandbreite der Berufsfelder beim Neubulacher Ausbildungsmarkt so groß wie in diesem Jahr – von Handwerk und Industrie, über öffentliche Verwaltung, den Medizin- und Gesundheitsbereich bis zum Finanz- und Dienstleistungsbereich.

Bei strahlendem Sonnenschein eröffneten Schulleiter Dominik Bernhart und Konrektorin Nadine Waidelich die Veranstaltung gemeinsam auf dem Schulhof. Nadine Waidelich, die den Ausbildungsmarkt seit Jahren federführend organisiert, hob dabei die positive Entwicklung der Veranstaltung hervor: „Noch nie war das Spektrum der vertretenen Berufsfelder und Branchen so groß wie in diesem Jahr. Hier wird deutlich, wie viele hervorragende berufliche Chancen es in unserer Region gibt und wir freuen uns sehr darüber, dass wir dies an unserer Schule so eindrucksvoll sichtbar machen können.“

Inzwischen wichtiger Treffpunkt

Auch der stellvertretende Bürgermeister Lars Dannenmann begrüßte die Gäste im Namen der Stadt Neubulach. Er dankte den beteiligten Unternehmen für ihr Engagement in der Ausbildung junger Menschen sowie der Gemeinschaftsschule, die mit großem Einsatz erreicht habe, dass der Ausbildungsmarkt zu einem wichtigen Treffpunkt rund um Ausbildung und berufliche Perspektiven geworden sei. Damit habe er sich mittlerweile auch zu einem Aushängeschild für den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Neubulach und der gesamten Region entwickelt.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltungseröffnung durch den Primarstufenchor „Tönetiger“, den Sekundarstufenchor sowie die Bläserklasse der Klassenstufe 6 unter der Leitung von Sabine Cremonesi, Fiona Gutnoff und Julia Köstlin.

Direkter Kontakt zu Ausbildern

Anschließend nutzten zahlreiche Schüler die Gelegenheit, direkt mit Ausbildern ins Gespräch zu kommen. Viele Unternehmen hatten dafür Mitmachstationen vorbereitet, an denen Jugendliche Berufe praktisch kennenlernen konnten.

Für die Verpflegung der zahlreichen Gäste sorgten Schüler der Klassenstufe 9. Dabei kam unter anderem auch ein Projekt des Profilfachs IMP (Informatik, Mathematik, Physik) zum Einsatz: eine computergesteuerte Produktionsstraße lieferte perfekte Schnitzelburger.

Am Ende des Nachmittags waren sich Schule, Aussteller und Besucher einig: Der fünfte Neubulacher Ausbildungsmarkt war ein großer Erfolg. Zahlreiche Gespräche, neue Kontakte und viele zufriedene Gesichter machten deutlich, welchen Gewinn die Veranstaltung für junge Menschen, Unternehmen und die gesamte Region darstellt.

Der nächste Ausbildungsmarkt ist gesichert. Der Konrektorin Nadine Waidelich liegen bereits erste Anmeldungen von Betrieben für eine Neuauflage vor.