Ausbildungsmarkt: 48 Unternehmen bringen berufliche Vielfalt nach Neubulach

Der Neubulacher Ausbildungsmarkt hat sich längst vom Geheimtipp zu einer festen Größe der Berufs- und Studienorientierung in der Region entwickelt.
Die fünfte Auflage der Veranstaltung an der Gemeinschaftsschule (GMS) Neubulach hat zahlreiche Besucher angelockt. 48 Unternehmen und Institutionen präsentierten ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Sie stießen auf ein großes und interessiertes Publikum, so dass sich viele ungezwungene Gelegenheiten zum Gespräch ergaben, heißt es in einer Pressemitteilung. Auffällig sei gewesen, dass auch viele Besucher nach Neubulach kamen, deren Kinder nicht an der GMS zur Schule gehen – ein Hinweis auf den wachsenden Stellenwert der Veranstaltung als Treffpunkt rund um Ausbildung und berufliche Zukunftschancen, heißt es in einer Pressemitteilung.