Ausbau der Rheintalbahn: Nur sechs Kilometer Strecke, aber ein wichtiger Meilenstein

Der auf vier Gleise ausgebaute Streckenabschnitt Müllheim – Auggen wurde am Dienstag feierlich in Betrieb genommen. Vor Ort war auch Verkehrsminister Winfried Hermann.

An dem offiziellen Anlass nahmen zahlreiche Vertreter von Bahn, Stadt, Politik und den umliegenden Kommunen teil. Gefeiert wurde ein „wichtiger Meilenstein“ (Clarissa Freundorfer, Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn), der nicht nur für die Region, sondern auch für den deutschen und europäischen Schienenverkehr insgesamt von großer Bedeutung sei.

Landesverkehrsminister Winfried Hermann sprach von „nur sechs Kilometern, aber wichtigen Kilometern“. Schließlich liegen sie auf einer der wichtigsten Verkehrsachsen Mitteleuropas und sind Teil eines riesigen Infrastrukturprojekts: dem Ausbau der Rheintalbahn.

Der Streckenabschnitt zwischen Müllheim und Auggen ist Teil der Verbindung Karlsruhe – Basel und zugleich Bestandteil des europäischen Güterkorridors Rotterdam – Köln – Basel – Mailand – Genua.

In den Ausbau des Abschnitts Müllheim – Auggen flossen insgesamt rund 450 Millionen Euro – finanziert aus Mitteln des Bundes, der EU und der Deutschen Bahn.

300 Züge

Etwa 300 Züge passieren diese Strecke jeden Tag. Es handele sich um eine der meistbefahrenen Abschnitte im deutschen Schienennetz, unterstrich Philipp Nagl, Vorstandsvorsitzender DB InfraGO, den Stellenwert der Maßnahme für Nah- und Fernverkehr – vor allem auch mit Blick auf die Schweiz. Zudem wies er darauf hin, dass der Ausbau auf dem sechs Kilometer langen Abschnitt einen Fahrzeitgewinn von rund einer Minute bringe. Die Inbetriebnahme sei „ein weiterer wichtiger Schritt, um ein leistungsfähigeres, pünktlicheres Bahnnetz zu schaffen“, hielt der Vorstandsvorsitzende fest.

250 Stundenkilometer

„Mit dem Abschluss der Maßnahmen umfasst der viergleisig ausgebaute und für bis zu 250 Stundenkilometer ausgelegte Abschnitt der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel nun rund 67 Kilometer“, bilanzierten die Bahn-Verantwortlichen.

Großer Bahnhof: An dem Bahn-Termin nahmen auch zahlreiche Medienvertreter von Zeitungen, Fernsehen und Radio teil. Foto: Claudia Bötsch

Müllheims Bürgermeister Martin Löffler freute sich über einen „schönen und guten Tag für das ganze Markgräflerland“. Der erfolgreiche Abschluss sei ein „großer Gewinn für die Infrastruktur“ in der Region und stärke zugleich das Bahnnetz in Deutschland und Europa.

Löffler erinnerte indes auch daran, dass die vergangenen Jahre der Stadt und ihren Menschen „sehr viel abverlangt haben“. Am Ende könne man jedoch zufrieden sein: „Das Ergebnis ist gut.“

Das wurde gemacht

In rund sechs Jahren Bauzeit wurden zwischen Müllheim und Auggen auf sechs Kilometern Länge zwei zusätzliche Gleise errichtet sowie die bestehenden Gleise umfassend erneuert und angepasst, hieß es im Rückblick auf die vollzogenen Maßnahmen. Zwölf Brücken wurden neu gebaut oder erweitert. Ergänzend entstanden auf einer Länge von rund acht Kilometern Schallschutzwände.

Verwiesen wurde zudem auf ein modernes elektronisches Stellwerk sowie zusätzliche Weichenverbindungen, die ebenfalls zu einem leistungsfähigeren Bahnverkehr beitragen sollen.

Sämtliche Arbeiten wurden planmäßig fertig, hielt die Bahn fest – „trotz der hohen Auslastung der Rheintalbahn“. Die viergleisige Strecke soll laut Bahn mehr Kapazität, stabilere Betriebsabläufe, schnellere Verbindungen und eine bessere Trennung von Fern-, Güter- und Nahverkehr ermöglichen.

Im Dezember fertig

Die sechs Kilometer lange Neubaustrecke Müllheim – Auggen war bereits zum Fahrplanwechsel im Dezember in Betrieb gegangen. Allerdings folgten jetzt im März noch letzte Sanierungsarbeiten am Untergrund der parallel verlaufenden Bestandsstrecke, weshalb die offizielle Inbetriebnahme erst jetzt erfolgte, hieß es von Bahnseite.

Barrierefrei

Im Zuge des Ausbaus wurden auch der Bahnhof Müllheim und der Haltepunkt Auggen modernisiert. Über Aufzug und Rampen wurden stufenfreie Wege und damit barrierefreie Zugänge zu den Bahnsteigen geschaffen.

Bahnhofsgebäude fehlt noch

Was am Müllheimer Bahnhof noch fehlt, ist das Empfangsgebäude. Die Arbeiten wurden zum wiederholten Mal ausgeschrieben. Da die ersten beiden Anläufe nicht von Erfolg gekrönt gewesen seien, habe man zwischenzeitlich „das Paket neu geschnürt“, meinte DB-Abschnittsleiter Michael Scheck.

Hier soll das Empfangsgebäude des Müllheimer Bahnhofs gebaut werden. Foto: Claudia Bötsch

Die Bahn sei bestrebt, dass die Bauarbeiten noch in diesem Jahr beginnen. In dem Bahnhofsgebäude sind unter anderem ein Wartebereich und Toiletten sowie ein Shop geplant. Insgesamt wird mit einer Bauzeit von etwa eineinhalb Jahren gerechnet.

Mitte 2028 fertig

Die Stadt will zudem noch einen „exquisiten zentralen Omnibusbahnhof“ verwirklichen, wie Bürgermeister Löffler sich ausdrückte. Geplant sei zudem ein Gebäude für Fahrräder. Löffler verwies zudem auf etwa 300 gebührenfreie Parkplätze, die im Endausbau am Müllheimer Bahnhof zur Verfügung stehen sollen.

Der Müllheimer Rathauschef geht davon aus, „dass Mitte 2028 alles fertig sein wird“.

Ausbau Rheintalbahn

Weitere Informationen zum Projekt

gibt es im Internet unter www.karlsruhe-basel.de