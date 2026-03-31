Ausbau der Rheintalbahn: Nur sechs Kilometer Strecke, aber ein wichtiger Meilenstein

Der auf vier Gleise ausgebaute Streckenabschnitt Müllheim – Auggen wurde am Dienstag feierlich in Betrieb genommen. Vor Ort war auch Verkehrsminister Winfried Hermann.
An dem offiziellen Anlass nahmen zahlreiche Vertreter von Bahn, Stadt, Politik und den umliegenden Kommunen teil. Gefeiert wurde ein „wichtiger Meilenstein“ (Clarissa Freundorfer, Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn), der nicht nur für die Region, sondern auch für den deutschen und europäischen Schienenverkehr insgesamt von großer Bedeutung sei.