Aus im WFV-Pokal-Halbfinale: FC Holzhausen fightet, doch die Stuttgarter Kickers sind zu stark

Vor toller Kulisse scheitert der FC Holzhausen mit 1:5 an den Stuttgarter Kickers. Schlüsselmoment war das 2:1 der Gäste durch Viererpacker Faß kurz vor der Pause.
Die offizielle Spielzeit der 1. Halbzeit war nur noch wenige Sekunden alt, da starteten die Stuttgarter Kickers nochmal einen Angriff und schlossen diesen in Person von Angreifer Marlon Freddy Faß auch erfolgreich ab. Er drückte eine Flanke von David Udogu zum 2:1 über die Linie und lenkte das Spiel für den Favoriten in die richtige Richtung. „Das war natürlich ein blöder Zeitpunkt“, so FCH-Trainer Daniel Seemann.