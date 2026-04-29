Aus im WFV-Pokal-Halbfinale: FC Holzhausen fightet, doch die Stuttgarter Kickers sind zu stark

Vor toller Kulisse scheitert der FC Holzhausen mit 1:5 an den Stuttgarter Kickers. Schlüsselmoment war das 2:1 der Gäste durch Viererpacker Faß kurz vor der Pause.

Die offizielle Spielzeit der 1. Halbzeit war nur noch wenige Sekunden alt, da starteten die Stuttgarter Kickers nochmal einen Angriff und schlossen diesen in Person von Angreifer Marlon Freddy Faß auch erfolgreich ab. Er drückte eine Flanke von David Udogu zum 2:1 über die Linie und lenkte das Spiel für den Favoriten in die richtige Richtung. „Das war natürlich ein blöder Zeitpunkt“, so FCH-Trainer Daniel Seemann.

Der FC Holzhausen hatte sich bis dorthin gegen den Regionalligisten stark gewehrt und war nur zehn Minuten zuvor zum 1:1-Ausgleich gekommen. Enrico Huss köpfte eine Haug-Flanke sehenswert unter die Latte – der Jubel war riesig. Es war nicht die erste FCH-Chance im Spiel: Kurz zuvor war Vladan Djermanovic am stark reagierenden Keeper Felix Dornebusch gescheitert, ganz früh im Spiel hatte sein Bruder Jovan einen Lapsus von Innenverteidiger Vincent Schwab nicht nutzen können.

Faß macht den Unterschied

Die Degerlocher, welche sich am Sonntag von ihrem Coach Marco Wildersinn getrennt hatten, verfügten an diesem Tag mit Faß über einen ausgesprochen torgefährlichen Akteur. Nach 23 Minuten hatte er mit der ersten großen Chance per Kopf die Führung markiert und in der 50. Minute musste er nach Querball von Christian Mauersberger nur noch einschieben. Dieser hatte zuvor Routiniert Nils Schuon am Strafraum den Ball geklaut. Arslan analysierte: „Uns war klar, dass es schwierige Phasen in diesem Spiel geben würde. Mit dem 3:1 war das Spiel dann so ein bisschen zu.“

Das Seemann-Team verkaufte sich insgesamt aber teuer. Im Vergleich zum Topspiel gegen die Young Boys Reutlingen am Freitag rückte Tim Steinhilber für Flavio Vogt wieder in die Startelf, außerdem startete Colin Haug anstelle von Niklas Schäuffele (nicht im Kader).

Es wird deutlich

In der letzten halben Stunde war der Zwei-Klassen-Unterschied dann aber deutlich zu spüren. Die FCH-Beine wirkten nun etwas schwerer, das Passspiel war ungenau und die Gäste ließen Ball und Gegner laufen. Julio Leitao Gourgel klärte in der 58. Minute noch auf der Linie, nach einem schönen Angriff traf David Tomic aber per Distanzschuss zum 1:4 aus Sicht der Hausherren (71.).

180 Sekunden später bestrafte Faß einen Ballverlust von Elias Wolf und legte das 1:5 und seinen persönlich vierten Treffer nach. Vorlagengeber war wieder der überragende Mauersberger. Dies war dann auch der Endstand. Die „Blauen“ treffen im Finale am 23. Mai auf die SG Sonnenhof Großaspach.

Seemann bilanzierte: „An so einem Tag muss alles passen um einen Sieg einzufahren. Nach dem 1:1 hatte ich kurz dieses Gefühl. Wir haben dann auch individuelle Fehler gemacht, aber die Jungs können stolz auf sich sein. Nun fokussieren wir uns auf die Liga, wollen dort den 2. Platz sichern und über die Relegation den Aufstieg schaffen.“

Statistik zum Spiel

FC Holzhausen – Stuttgarter Kickers 1:5 (1:2). FCH: Hauser; Leitao Gourgel, Huss (70. Wolf), Steinhilber, Seeger (78. Zogu), Kurz, Konz, V. Djermanovic (61. Vogt), Haug (86. Harachasch), Schuon, J. Djermanovic (78. Hayer). Tore: 0:1, 1:2, 1:3, 1:5 Marlon Freddy Faß (23, 45, 50, 74.), 1:1 Enrico Huss (35.), 1:4 David Tomic (71.) Schiedsrichter: Kadir Yagci mit Jonas Toranzo und Maurice Rummel.