1 Bei seinem letzten Weltcup-Auftritt in Willingen Anfang Februar lief es nicht rund für David Siegel. Er wurde nach ordentlicher Qualifikation 49. Foto: Eibner-Pressefoto/tad

Der Deutsche Skiverband hat seine Skisprung-Teams für die nächste Saison aufgestellt. Ein beliebter Springer ist perplex: Für ihn ist offenbar kein Platz mehr. Ein zweiter Schwarzwälder fliegt aus dem Weltcup-Team.









Der Deutsche Skiverband hat seine Kaderlisten für die kommende Wintersportsaison veröffentlicht. In ihnen wird festgelegt, welche Aktiven den sogenannten „Lehrgangsgruppen“ zugeordnet werden. Lehrgangsgruppe Ia startet beispielsweise im Weltcup, Lehrgangsgruppe Ib dann in der zweiten Liga, bei den Skispringern also im Continentalcup (COC).