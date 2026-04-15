Aus im Halbfinale: Pokalreise des SC Lahr endet gegen Bahlinger SC bitter

Gegen den Regionalligisten Bahlinger SC hat den Dammenmühlen-Kickern im Halbfinale des Verbandspokals nicht viel gefehlt. Ein Tor der Gäste machte den Unterschied aus.
SBFV-Pokal, Halbfinale: SC Lahr - Bahlinger SC 0:1 (0:0). Für das Unterfangen Finaleinzug sah SCL-Trainer Sascha Schröder nach dem 3:1-Sieg in der Liga gegen Südstern Singen keinen Grund für Änderungen. Er setzte gegen die Kaiserstuhl-Kicker auf die gleiche Elf wie am Wochenende. Ein Wiedersehen mit dem Ex-Lahrer Daniel Monga gab es auf dem Platz nicht. Der defensive Mittelfeldspieler saß beim Gast auf der Bank.