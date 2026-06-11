Aufwendige Suchaktion in Tirol: Schwer verletzter Wanderer aus Baden-Württemberg überlebt Nacht am Berg

Kälte, Schnee, Nebel: Ein Wanderer aus Ettlingen geht in die Berge und kehrt nicht mehr zurück. Nach einer großen Suchaktion wird er gefunden. Die Retter sprechen von einem Wunder.
Ein schwer verletzter Wanderer aus Baden-Württemberg ist in den Tiroler Bergen nach einer Nacht im Schnee dank einer aufwendigen Suchaktion gerettet worden. Der Mann sei gestürzt und erst einen Tag später im Schnee in einer Höhe von rund 2.200 Metern gefunden worden, wie die österreichische Polizei berichtete. „Dass der Bergsteiger die Nacht unter diesen Bedingungen überlebt hat, grenzt für alle Beteiligten an ein Wunder“, schrieben die Bergretter auf Facebook.