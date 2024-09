Auftritt in Gründer-Show: Erfindung aus Bisingen ist „wie ein Exoskelett“

1 Josef Bogenschütz (links) und Andreas Tscheinig stellen ihre Erfindung bei „Höhle der Löwen“ vor. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer/Rollerback

Josef Bogenschütz und Andreas Tscheinig haben ihren großen TV-Moment: Sie präsentieren bei der Gründer-Show „Höhle der Löwen“ den Rollerback vor einem Millionenpublikum.









Link kopiert



Josef Bogenschütz aus Bisingen-Zimmern und Andreas Tscheinig arbeiten bereits in ihrem Unternehmen B&T Innotec mit Sitz an der Heidelbergstraße zusammen, am Montag treten die beiden Ingenieure im TV-Format „Höhle der Löwen“ auf. Stilecht in High Heels tritt Investorin Judith Williams beim Pitch von Rollerback ordentlich in die Pedale, um die Erfindung höchstselbst zu testen. Wir wollten von ihnen wissen, was sie erfunden haben, wie es ist, vor Kameras zu stehen und ob sie einen der „Löwen“ überzeugen konnten: