Aufregung in Rottweil: Spontan ohne Auftrag?

Aufregung in Rottweil

1 Zur geplanten Buslinie am Hegneberg regt sich Widerstand. Foto: Schwarzwälder Bote

Gegen die geplante Änderung an der Buslinie am Hegneberg regt sich Widerstand, wie auch unser Leser Reiner Armleder festhält.









Schon allein der nachfolgende Satz aus dem Stellungnahmeschreiben von Bürgermeisterin Ines Gaehn vom 12. September lässt erahnen, welchen Stellenwert die Bewohnerschaft des Hegnebergs bei der Stadt nach wie vor hat, und ich weiß, von was ich rede, denn ich wohne seit über 26 Jahren auf dem Hegneberg. Nur leider hat die nicht stattgefundene Information diesmal auch die Bewohner der Siedlung erwischt, was ich aus vielen Gesprächen mit Siedlungsbewohnern erfahren habe, die mehrfach mit einem Kopfschütteln auf meine Aufklärungsversuche reagiert haben. Ein Bewohner sagte zu mir schon resigniert, was sollen wir denn machen, die haben ja eh schon angefangen.