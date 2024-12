Aufreger in Villingen-Schwenningen: Fieser Angriff auf LGBTQ-Szene in VS

Fieser Angriff auf LGBTQ-Szene in VS

1 Zerstört – aus bemerkenswerten Motiven heraus. Foto: Volker Fritz

Phallus-Symbole als Schmierereien auf Betonwänden, wüste Schimpfwörter, dahingerotzt mit einer Spraydose oder in öffentlichen Toiletten mit Markern an die Wand gekritzelte Sprüche – all das kennt man. Doch die Sachbeschädigung, die jetzt in der Stadtbücherei in Villingen-Schwenningen festgestellt wurde, hat eine neue Dimension.









In der Verwaltung der Doppelstadt Villingen-Schwenningen ist man fassungslos. Was aus der Stadtbibliothek am Muslenplatz in Schwenningen berichtet worden ist, hat man hier noch nicht erlebt.