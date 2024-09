Aufreger in Rottweil: Linienverkehr ist da absolut fehlt am Platz

Linienverkehr ist da absolut fehlt am Platz

Aufreger in Rottweil

1 Hier soll künftig eine Buslinie verlaufen. Foto: privat

Als Bürger dieser Stadt reibt man sich erstaunt die Augen über die Vorgehensweise der Stadtverwaltung in Sachen ÖPNV Hegneberg. Da werkeln Bauarbeiter mit Bagger und Lastwagen in der für den Verkehr gesperrten Straße zwischen Siedlung und Hegneberg und niemand der Anwohner weiß warum. Ist dies die neue Art der Bürgerbeteiligung in der Stadt Rottweil, Herr Dr. Ruf, Frau Gaehn? Interessierten Bürgern werden relevante Informationen vorenthalten, einen Beschluss des Gemeinderats steht noch aus, aber die Straße wird schon aufgerissen.