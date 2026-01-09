Auf einen Kaffee mit Eduard Krause: Engagierter Eimeldinger setzt sich stark für krebskranke Kinder ein

Eduard Krause aus Eimeldingen ist es seit gut drei Jahrzehnten ein Herzensanliegen, sich für krebskranke Kinder zu engagieren.
Mehrere Ehrenämter begleiteten den heute 78-jährigen Banker durch sein Leben. So gehörte der agile und altruistisch eingestellte Mann 20 Jahre dem Gemeinderat Eimeldingen an. Darüber hinaus ist er Gründungsmitglied der Muettersproch-Gesellschaft Dreiländereck, die den alemannischen Dialekt hochhält. Zudem war er 18 Jahre Kassierer der Markgräfler Weinbruderschaft und bringt sich seit vielen Jahren beim Besuchsdienst der Kirchengemeinde ein, wobei er bei runden Geburtstagen den älteren Menschen Glückwünsche überbringt. Auch beim Seniorenmittagstisch hat sich Krause viele Jahre engagiert.