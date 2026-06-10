Auf dem Marktplatz in Hechingen: Genießen im Herzen der Stadt – so läuft das Stadtfrühstück ab
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Frühstück unter freiem Himmel und in Gesellschaft vieler netter Menschen: Das sorgt am Samstag, 13. Juni, für südländisches Flair auf dem Hechinger Marktplatz. Foto: Stadt Hechingen

So startet es sich gut in den Morgen: Am Samstag, 13. Juni, darf man an der langen Tafel Platz nehmen und in netter Gesellschaft frühstücken. Die Kulisse bietet der Marktplatz.

Hechingen lädt zum gemeinsamen Start in den Tag ein: Am Samstag, 13. Juni, findet von 9 bis 12 Uhr das Hechinger Stadtfrühstück im Rahmen des Marktplatz-Sommers statt. Mit der Neuauflage dieses Formats knüpft die Stadt an frühere Veranstaltungen an: Bereits vor einigen Jahren wurde das Stadtfrühstück vom Hechinger Esprit mit großer Resonanz organisiert.

 

Organisiert wird die Veranstaltung nun von der Stadt Hechingen in Kooperation mit Stadtgestalterin Martina Eberle, die das Stadtfrühstück bereits damals als Mitglied des Hechinger Esprit mitgestaltet hat.​

Nach der Umgestaltung des Marktplatzes bietet sich jetzt die perfekte Kulisse für dieses besondere Beisammensein unter freiem Himmel. Im Mittelpunkt steht eine lange Frühstückstafel, an der Besucher zusammenkommen, sich austauschen, neue Kontakte knüpfen oder einfach gemeinsam genießen können.

Kaffee und Brezeln

Das Konzept ist ebenso einfach wie charmant: Die Gäste bringen ihr eigenes Frühstück samt Geschirr mit oder stellen sich ihr Frühstück direkt vor Ort zusammen. Die umliegenden Geschäfte bieten dafür eine vielfältige Auswahl: Die Buchhandlung Welte / Café Blixen versorgt die Gäste mit Kaffee, Tee, alkoholfreien Getränken sowie Brezeln und Kuchen. Feinkost Hentsch bietet Frühstücksplatten mit Wurst und Käse an, während die Hofkonditorei Röcker mit ihrem klassischen Sortiment an Backwaren sowie Heißgetränken lockt. Auch die Gaststätte Glufamichel öffnet an diesem Tag und hält ein kleines gastronomisches Angebot bereit. Ergänzend steht der SB-Laden der Metzgerei Huber zur Verfügung.

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Für die passende musikalische Begleitung sorgt die Band „Three Until Late“. Auch für Familien mit Kindern hält der Marktplatz ein tolles Angebot bereit: Neben Stadtbeach, Hängematte und Murmelbahn ist der Elterntreff mit einem Bastel- und Schminkangebot vor Ort.

Kreativ wird es auch beim Workshop mit Eva Pfeifer vom Atelier Kartenliebe. Hier können kleine und große Teilnehmer ohne Vorkenntnisse eigene kleine Kunstwerke gestalten – eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme am kreativen Mitmach-Angebot kostet 10 Euro pro Platz, Kinder sind in Begleitung eines Erwachsenen willkommen.

Pfadfinder unterstützen

Unterstützt wird die Stadt Hechingen bei der Durchführung der Veranstaltung von den Hechinger Pfadfindern.

Das Hechinger Stadtfrühstück verspricht einen genussvollen, geselligen und kreativen Vormittag für alle – mittendrin im Herzen der Stadt.

 