Auf dem Marktplatz in Hechingen: Genießen im Herzen der Stadt – so läuft das Stadtfrühstück ab

So startet es sich gut in den Morgen: Am Samstag, 13. Juni, darf man an der langen Tafel Platz nehmen und in netter Gesellschaft frühstücken. Die Kulisse bietet der Marktplatz.
Hechingen lädt zum gemeinsamen Start in den Tag ein: Am Samstag, 13. Juni, findet von 9 bis 12 Uhr das Hechinger Stadtfrühstück im Rahmen des Marktplatz-Sommers statt. Mit der Neuauflage dieses Formats knüpft die Stadt an frühere Veranstaltungen an: Bereits vor einigen Jahren wurde das Stadtfrühstück vom Hechinger Esprit mit großer Resonanz organisiert.