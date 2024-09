Es war auch für Modeexperten eine faustdicke Überraschung: Dass Supermodel Naomi Campbell für den aus Rottweil stammenden jungen Modedesigner Daniel Del Core bei seiner Schau in Mailand gelaufen ist, ließ das Publikum und die Fachwelt staunen.

Dass sich Naomi Campbell nicht so einfach buchen lässt, dürfte klar sein. Del Core stand schon vorher in Kontakt mit dem Supermodel, beide schätzen und respektieren sich sehr, wie er berichtete. Und sie bot schließlich an, in einer seiner Roben zu laufen.

Teil des Del Core-Märchens

Im Nachgang zur umjubelten Show bei der Mailänder Fashionweek bedankt sich Del Core bei der Model-Ikone mit einem „Love letter“, einem Liebesbrief, auf seiner Instagramseite. „Ich kann nicht glauben, dass du das für mich getan hast“, schreibt der Modedesigner. Er sendet ein riesengroßes Dankeschön für Naomis Unterstützung, es sei eine absolute Ehre sie dabeigehabt zu haben. „Love you“.Naomi Campbell selbst kommentiert das nicht nur mit roten Herzen, sie schreibt ihrerseits auf ihrer Instagram-Seite zu einem Video aus der Show: „Es war ein absoluter Traum, in deine bezaubernde Welt zu treten. Danke, dass ich Teil deines Märchens sein durfte.“

Was für eine Respektsbekundung für den neuen Stern am Modedesignerhimmel. Und das veranlasst sogar Heidi Klum zu einem „Like“ mit einem roten Herz unter dem Posting von Naomi Campbell. Die hat übrigens 15,9 Millionen Follower auf Instagram.

Glückwünsche in der Heimat Rottweil

Der Vater von Daniel Del Core, Heinrich Del Core, schafft das zwar nicht ganz, dennoch ist der Comedian hierzulande natürlich weithin bekannt. Er erhält unter unserer Berichterstattung über Naomis Auftritt, die er auf Facebook geteilt hat, zahlreiche Glückwünsche zur Karriere des Sohnes. „Da könnt ihr mächtig stolz sein“, wird fleißig kommentiert – und einer schreibt: „Der wird noch bekannter als sein Daddy.“ Nun, das könnte bereits passiert sein.