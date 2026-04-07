Asiatische Hornisse: Wie zwei Todtnauer Imker die Ausbreitung der Velutina eindämmen wollen

Die Asiatische Hornisse ist auf dem Vormarsch und genau jetzt beginnt die wichtige Phase für ihre Bekämpfung. Wie Frank Thoma und Klaus Eckert aus Todtnau ihr den Kampf ansagen.
Aktuell in aller Munde, doch ihr Ruf ist schlecht – zu Recht: die Asiatische Hornisse. Die invasive gebietsfremde Art aus Südostasien kam von Frankreich her und ist seit 2024 auch in Deutschland angekommen. Und auch im Wiesental richtet sie großen Schaden an. Die Bevölkerung informieren, sie sensibilisieren und sie zum Mithelfen animieren – das möchten Frank Thoma und Klaus Eckert, die die Arbeitsgruppe „Velutina Todtnau“ gegründet haben.