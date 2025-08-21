Architektin aus Mitteltal: Sabine Rothfuß veröffentlicht ersten Roman einer Trilogie

Die in Mitteltal geborene Architektin Sabine Rothfuß hat einen Roman veröffentlicht. In „Morlockh und Frey“ geht es um zwei ganz unterschiedliche Epochen.
Über dieses faszinierende Buch wird hierzulande ganz sicher noch viel geredet und diskutiert werden – nicht nur im Murgtal, wo es sozusagen seine Heimat hat. Die Rede ist vom Wälzer „Morlockh und Frey – Lehr- und Wanderjahre durch die Zeit I“. Geschrieben hat ihn Architektin Sabine Rothfuß, die in Mitteltal geboren wurde und in Theilenhofen lebt.