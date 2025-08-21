Architektin aus Mitteltal: Sabine Rothfuß veröffentlicht ersten Roman einer Trilogie

Die in Mitteltal geborene Architektin Sabine Rothfuß hat einen Roman veröffentlicht. In „Morlockh und Frey“ geht es um zwei ganz unterschiedliche Epochen.

Über dieses faszinierende Buch wird hierzulande ganz sicher noch viel geredet und diskutiert werden – nicht nur im Murgtal, wo es sozusagen seine Heimat hat. Die Rede ist vom Wälzer „Morlockh und Frey – Lehr- und Wanderjahre durch die Zeit I“. Geschrieben hat ihn Architektin Sabine Rothfuß, die in Mitteltal geboren wurde und in Theilenhofen lebt.

Sie hat an diesem im „Bod Verlag – Books on Demand“ erschienenem Buch in sieben Jahren fast alles selbst gemacht: Recherche, Studium von Tagebüchern und Dokumenten, Text, Layout, viele feine Zeichnungen, dazu ein paar alte Fotos und den Umschlag. Und sie ist noch nicht fertig mit den Morlockhs und den Freys aus Baiersbronn, sie plant einen zweiten und einen dritten Band. Die Zeitreise hat offensichtlich ihr Ziel noch nicht erreicht.

Ihr Buch ist ein Roman, einige Figuren in diesem Buch haben zwar tatsächlich gelebt, haben sich aber weiterentwickelt, wie Rothfuß sagt: „Da ist viel Dichtung, viel Fantasie dabei.“

Zwei Epochen

Zwei Personen, zwei Epochen wandern da durch die Seiten und Zeiten. Um das Jahr 1770 der junge Zimmermann Conrad Morlockh, vielversprechender, rechtschaffener Spross der Mitteltaler Heilerfamilie. Er will die uralten Tannen im Schwarzwald schützen und erlebt auf seiner Walz viele Abenteuer im Handwerkermilieu, mit Flößern und Steinmetzen, mit den mächtigen, gierigen Holzkompanien.

Und da ist im Jahr 1982 die rebellische Architekturstudentin Hannah Frey, die keine „seelenlosen Karnickelställe“ als Wohnungen, sondern natürliche, ökologische, individuell Häuser bauen möchte, die Jahrhunderte überstehen. Sie hadert mit ihrem Studium, erlebt die tatsächlich stattgefundene Besetzung des Höver-Hauses in Aachen und fühlt sich in der Anarcho-Szene offensichtlich wohl.

Es bedarf beim Leser nicht viel Fantasie, um in Hannah Frey Parallelen zu den wilden Jahren der Autorin zu entdecken. „Es geht auch um Freiheit“, sagt die Autorin, die mit dem Buch auch ein Stück Geschichte in Erinnerung rufen möchte „aus einer Zeit, in der die Menschen von ihrer Umgebung, vom Wald lebten“. Dabei gelingt es ihr, den Handlungsbogen immer wieder zurück in den Schwarzwald und ins Murgtal zu schlagen.

Direkte Sprache

Rothfuß schreibt das alles in einer einfachen, direkten Sprache, mal streng sachlich, mal gefühlvoll romantisch, mit geschickt gesetzten Dialogen. Noch authentischer wird es, wenn sie sich – sehr vorsichtig – der Mundart und deren Eigenheiten bedient. Immer so, dass es auch ein „Reigschmeckter“ stolperfrei lesen und verstehen kann. Ein Nachwort klärt über Personen, Fachbegriffe und Zusammenhänge sowie den Stammbaum der Familie Morlockh auf.

Diese Mitteltaler Heilerfamilie und ihr Morlokhof aus dem Jahr 1789 hat es der Autorin von Kindesbeinen angetan. Schon bevor Hotelier Hermann Bareiss den Bauernhof erwarb, schrieb Rothfuß ein Sanierungs- und Nutzungskonzept für den Hof. Von 2004 bis 2007 durfte sie ihn dann als Architektin sanieren.

„Unvergessliche Baustelle“

„Es war eine besondere, unvergessliche Baustelle für alle, die daran beteiligt waren“, schreibt sie. Und: „So ist dieses Buch dem Geiste der Heilerfamilie zu verdanken und Herrmann Bareiss und all den wunderbaren Menschen im Höferhaus zu Aachen.“



„Morlockh und Frey“ von Sabine Rothfuß. 546 Seiten mit zahlreichen Zeichnungen und Fotos, erschienen im BoD-Verlag. ISBN 978-3-8192-0736-5, zum Preis von circa 20 Euro im Buchhandel.