Arboretum zum Jubiläum: Nabu Pfalzgrafenweiler plant Areal mit klimaresistenten Bäumen

Zum 60-jährigen Bestehen plant die Nabu-Ortsgruppe Pfalzgrafenweiler ein besonderes Projekt: ein Arboretum mit rund 40 klimaresistenten Bäumen und Sträuchern.
Um ihr 60-jähriges Bestehen zu feiern, hat sich die Nabu-Gruppe Pfalzgrafenweiler etwas Besonderes vorgenommen. Der Vorstand hat lange recherchiert und geplant, um ein Arboretum – also eine Baum- und Strauchanpflanzung – mit klimaresistenten Bäumen und Sträuchern auf gemeindeeigenem Grund im Spätherbst dieses und kommenden Jahres zu schaffen, teilt der Verein mit.