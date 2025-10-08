Arbeitsunfall: Mann stirbt bei Unfall auf der Baustelle an der B 317

Von einer schweren Arbeitsmaschine ist ein Arbeiter auf der Baustelle an der B 317 erfasst worden. Er starb noch an der Unfallstelle.
Ein Arbeitsunfall hat sich am Dienstag um 11 Uhr auf einer Baustelle an der Bundesstraße 317 zwischen Todtnau- Fahl und Feldberg ereignet, wie die Polizei mitteilt. Auf der vom öffentlichen Straßenverkehr abgetrennten Baustelle wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein 61-jähriger Arbeiter von einer mehr als fünf Tonnen schweren Arbeitsmaschine erfasst und überrollt.