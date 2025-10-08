Arbeitsunfall: Mann stirbt bei Unfall auf der Baustelle an der B 317
1
Der verletzte Arbeiter auf der Baustelle an der B 317 verstarb noch an der Unfallstelle (Symbolbild). Foto:  

Von einer schweren Arbeitsmaschine ist ein Arbeiter auf der Baustelle an der B 317 erfasst worden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Ein Arbeitsunfall hat sich am Dienstag um 11 Uhr auf einer Baustelle an der Bundesstraße 317 zwischen Todtnau- Fahl und Feldberg ereignet, wie die Polizei mitteilt. Auf der vom öffentlichen Straßenverkehr abgetrennten Baustelle wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein 61-jähriger Arbeiter von einer mehr als fünf Tonnen schweren Arbeitsmaschine erfasst und überrollt.

 

Dabei wurde der 61-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, heißt es weiter. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen zum Hergang und zur Unfallursache übernommen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die übrigen Arbeiter auf der Baustelle wurden durch das Kriseninterventionsteam des DRK betreut.

 