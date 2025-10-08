Arbeitsunfall: Mann stirbt bei Unfall auf der Baustelle an der B 317

Dabei wurde der 61-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, heißt es weiter. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen zum Hergang und zur Unfallursache übernommen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die übrigen Arbeiter auf der Baustelle wurden durch das Kriseninterventionsteam des DRK betreut.