Apotheker klären auf: Verlieren Medikamente bei dieser Hitze ihre Wirksamkeit?

Nicht jedes Arzneimittel kommt mit Sommertemperaturen zurecht. Schon kleine Lagerungsfehler können Folgen haben. Experten aus der Region geben Tipps für zu Hause und unterwegs.
Die Sonne brennt – nicht nur in den klassischen Urlaubsländern wie Frankreich, Spanien oder Italien, sondern derzeit auch im Schwarzwald. Bei dieser Hitzewelle leiden jedoch nicht nur Mensch und Tier, sondern unter Umständen auch Medikamente. Denn hohe Temperaturen können ihre Wirksamkeit beeinträchtigen oder sie sogar unbrauchbar machen. Welche Arzneimittel besondere Aufmerksamkeit brauchen – wir haben bei Apotheken in der Region nachgefragt.