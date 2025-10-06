Antrag im Gemeinderat: CDU macht bei Krankenhausareal in Schramberg Druck

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat fordert von der Stadtverwaltung einen Bericht über den Stand der Entwicklung beim ehemaligen Krankenhaus-Areal im Bühlepark.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Anfragen“ der Gemeinderatssitzung am Donnerstag stellten Thomas Brantner und Dominik Dieterle für die CDU-Fraktion einen Antrag folgenden Inhalts: „Die Stadtverwaltung berichtet in der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am 23. Oktober 2025 über den Stand der Konzeptvergabe zum ehemaligen Krankenhaus-Areal im Bühlepark und dem daraus folgenden Zeitplan.“

Das ehemalige Krankenhaus-Areal, so die Einleitung des Antragstextes, sei aus städtebaulicher Sicht ein zentrales Thema Schrambergs. Darüber hinaus werde die Vermarktung gesellschaftlich emotional diskutiert. „Nach mehrfachen Anläufen und einem klar kommunizierten Verfahren im vergangenen Jahr erwartet die Öffentlichkeit zurecht Nachvollziehbarkeit, Tempo und Verbindlichkeit“, trug Dieterle vor. Ein öffentlicher Sachstandsbericht wahre Transparenz, reduziere Spekulationen und schaffe Planungssicherheit für die Nachbarschaft sowie für alle Bürgerinnen und Bürger.

Kein Sachstand bekannt

Am 27. Juli 2024 habe die Stadt die Ausschreibung zur Konzeptvergabe veröffentlicht. Die Einreichungsfrist für Investoren habe am 13. September 2024 geendet. Ende des ersten Quartals 2025 sei der Abschluss der Vertragsverhandlungen vorgesehen gewesen und ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss angekündigt worden. „Öffentlich kommuniziert wurde seither — trotz dieser klaren Meilensteine — kein belastbarer Sachstand zu Ergebnissen, Verhandlungen oder zum weiteren Verfahren“, stellte Dieterle fest.

Vor dem Hintergrund der langen Vorgeschichte, des bisherigen Scheiterns geplanter Investitionen und des zeitlichen Drucks der Stadtverwaltung bei der Auslobung der Vergabe sei es nicht länger hinnehmbar, dass die Öffentlichkeit dazu nicht informiert werde.“

Meilensteinplan gefordert

Daher beantrage die CDU, dass in der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung ausführlich zum Stand des Verfahrens, insbesondere zum Status der Vertragsverhandlungen, zu den Gründen für die Abweichung vom angekündigten Zeitplan und zu einem aktualisierten,verbindlichen Meilensteinplan bis zum Beschluss des Vertragsabschlusses berichtet wird“, formulierte Dieterle.

Die im Antrag der CDU-Fraktion erwähnte „lange Vorgeschichte“ bezog sich darauf, dass schon Ende 2020 der Gemeinderat das Gebiet um das Krankenhaus als „Sanierungsgebiet Bühlepark“ festgelegt hatte. Zwei Jahre später im April 2022 schrieb die Stadt einen Investoren- und Planungswettbewerb aus. Im Oktober 2022 bestimmte die Jury einen Sieger dieses Wettbewerbs. Die Verhandlungen mit Investoren, Architekten und Planern begannen zwar umgehend, zogen sich dann aber immer länger hin. Im November 2023 sagte schließlich der letzte verbliebene Investor ab und begründete das mit den seit 2022 gestiegenen Zins-, Bau-, Rohstoff- und Energiepreisen. Die Stadt startete in der Folge eine erneute Ausschreibung der Konzeptvergabe im Juli 2024, diesmal mit weniger strikten Vorgaben für mögliche Investoren.