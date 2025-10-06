Antrag im Gemeinderat: CDU macht bei Krankenhausareal in Schramberg Druck

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat fordert von der Stadtverwaltung einen Bericht über den Stand der Entwicklung beim ehemaligen Krankenhaus-Areal im Bühlepark.
Unter dem Tagesordnungspunkt „Anfragen“ der Gemeinderatssitzung am Donnerstag stellten Thomas Brantner und Dominik Dieterle für die CDU-Fraktion einen Antrag folgenden Inhalts: „Die Stadtverwaltung berichtet in der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am 23. Oktober 2025 über den Stand der Konzeptvergabe zum ehemaligen Krankenhaus-Areal im Bühlepark und dem daraus folgenden Zeitplan.“